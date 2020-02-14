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Пенсию в 30 тыс. рублей получает народный артист России Лев Лещенко

22:00 14.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Повышенную пенсию певец получает за звание и четыре ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней.

Пенсию в 30 тыс. рублей получает народный артист России Лев Лещенко
Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии

Советский и российский эстрадный исполнитель, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», музыкальный педагог, автор песен, продюсер Лев Лещенко рассказал «Вечерней Москве» о своей пенсии.

— Я получаю пенсию. К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством». Конечно, «серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан, — признался артист.

Лев Лещенко добавил, что получает гонорары за свои произведения и продолжает активный образ жизни, старается работать. Ранее сообщалось, какова пенсия у звезды журналистики 1990-х годов Елены Ханги и ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой. У них пенсии значительно меньше, чем у Лещенко.

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От редакции

Вы уже знаете размер своей пенсии?

Гость, 14 февраля 2020 22:59
"...– Нам с вами по четыре тысячи, – сказал он Бендеру, – а Балаганову две. Он и на две не наработал!" (С)

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