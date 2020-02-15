15 февраля 2020 года — Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу

В этот день, согласно библейским сказаниям, младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. В народе торжество считают днем встречи зимы и весны.

Праздник Сретения вместил в себя тонкое сплетение языческих и христианских обрядов

Ежегодно 15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день, согласно библейским сказаниям, младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. В народе торжество считают днем встречи зимы и весны.

В этот день важны как церковные, так и народные ритуалы. Верующие отправляются в храм на службу, ведь официально церковь считает этот день первым, в который человечество смогло встретиться с Богом.

Как отмечают Сретение Господне, праздник 15 февраля



Праздник Сретения вместил в себя тонкое сплетение языческих и христианских обрядов. Верующие посещают храмы и молятся о здоровье близких, а также просят благословения небес на начало весенних полевых работ.

Считается, что в этот день «цыган шубу продает» —то есть, весна может победить зиму, а значит холода вскоре уйдут восвояси.

Погодные условия в праздник зачастую неблагоприятные. В народе верят, что морозы в этот день знаменуют злость проигрывающей весне зимы. После Сретения уже нежелательно выходить на лед, так как он становится все тоньше.

Плохой приметой в праздник будет покинуть родной дом — в народе верили, что путь назад человек может никогда не найти, так как зима в отместку его заметет.

Метель в праздник означает, что весна все еще слаба и придет поздно. Внезапная оттепель также не сулит ничего хорошего — полная победа красной в этот день означает, что в марте и апреле ее силы иссякнут, и погода будет очень сырой и прохладной.

Если солнце на Сретение не показывается — морозы продержатся как минимум до 24 февраля.

Сретенская вода, к слову, имеет целебную силу — ее верующие должны принести из храма. А зажженная свеча в этот день защитит дом от всевозможных бедствий.

Окропить дом в праздник можно и водой, собранной с сосулек — такой обряд убережет всех домочадцев от злого глаза.

Провести день стоит в полном покое и в мире со всеми домашними. Поста в этот день нет, как и особых предписаний по времяпровождению.

Что нельзя делать в праздник Сретения, 15 февраля 2020 года?

Как и в любой церковный праздник, в Сретение категорически запрещается ругаться, желать близким и незнакомым людям зла, сетовать на свою судьбу.

Также в народе верят, что нельзя в праздник убирать в доме, иначе останешься совсем без счастья и благополучия. Женщины старались отложить на потом рукоделие, а мужчины не занимались домашним хозяйством.

Считается, что на Сретение нежелательно принимать ванну — покупаться можно под душем или попросту ополоснувшись прохладной водой.

Нельзя далеко уезжать из дома, так как вернуться будет после проблематично.

Еще один запрет праздника касается тяжелой грязной работы. В народе верили, что таковая привлечет в дом несчастья.

Церковь запрещает в праздник проводить ритуалы и гадания. При этом молодые девушки нарушают подобные запреты, гадая на суженого и судьбу — будет ли долгожданная встреча наступающей весной? Для проведения обряда тарелку с зернами пшеницы выставляют на ночь за порог. Если утром на ней роса — не избежать красавице слез.

Источник: TheRussianTimes