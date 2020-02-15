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15 февраля 2020 года — Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу

15:55 15.02.2020 Фото: pxhere.com
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В этот день, согласно библейским сказаниям, младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. В народе торжество считают днем встречи зимы и весны.

15 февраля 2020 года Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу
Праздник Сретения вместил в себя тонкое сплетение языческих и христианских обрядов
Сюжет: Православные обряды
15 февраля 2020 года Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу

15 февраля 2020 года — Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу7 февраля — день иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали»: как молиться в этот деньЕщё 30 новостей

Ежегодно 15 февраля православные верующие отмечают Сретение Господне. В этот день, согласно библейским сказаниям, младенца Иисуса впервые принесли в храм — его Божье начало было подтверждено несколькими свидетелями. В народе торжество считают днем встречи зимы и весны.

В этот день важны как церковные, так и народные ритуалы. Верующие отправляются в храм на службу, ведь официально церковь считает этот день первым, в который человечество смогло встретиться с Богом.

Как отмечают Сретение Господне, праздник 15 февраля

Праздник Сретения вместил в себя тонкое сплетение языческих и христианских обрядов. Верующие посещают храмы и молятся о здоровье близких, а также просят благословения небес на начало весенних полевых работ.

Считается, что в этот день «цыган шубу продает» —то есть, весна может победить зиму, а значит холода вскоре уйдут восвояси.

Погодные условия в праздник зачастую неблагоприятные. В народе верят, что морозы в этот день знаменуют злость проигрывающей весне зимы. После Сретения уже нежелательно выходить на лед, так как он становится все тоньше.

Плохой приметой в праздник будет покинуть родной дом — в народе верили, что путь назад человек может никогда не найти, так как зима в отместку его заметет.

Метель в праздник означает, что весна все еще слаба и придет поздно. Внезапная оттепель также не сулит ничего хорошего — полная победа красной в этот день означает, что в марте и апреле ее силы иссякнут, и погода будет очень сырой и прохладной.

Если солнце на Сретение не показывается — морозы продержатся как минимум до 24 февраля.

Сретенская вода, к слову, имеет целебную силу — ее верующие должны принести из храма. А зажженная свеча в этот день защитит дом от всевозможных бедствий.

Окропить дом в праздник можно и водой, собранной с сосулек — такой обряд убережет всех домочадцев от злого глаза.

Провести день стоит в полном покое и в мире со всеми домашними. Поста в этот день нет, как и особых предписаний по времяпровождению.

Что нельзя делать в праздник Сретения, 15 февраля 2020 года?
Как и в любой церковный праздник, в Сретение категорически запрещается ругаться, желать близким и незнакомым людям зла, сетовать на свою судьбу.

Также в народе верят, что нельзя в праздник убирать в доме, иначе останешься совсем без счастья и благополучия. Женщины старались отложить на потом рукоделие, а мужчины не занимались домашним хозяйством.

Считается, что на Сретение нежелательно принимать ванну — покупаться можно под душем или попросту ополоснувшись прохладной водой.

Нельзя далеко уезжать из дома, так как вернуться будет после проблематично.

Еще один запрет праздника касается тяжелой грязной работы. В народе верили, что таковая привлечет в дом несчастья.

Церковь запрещает в праздник проводить ритуалы и гадания. При этом молодые девушки нарушают подобные запреты, гадая на суженого и судьбу — будет ли долгожданная встреча наступающей весной? Для проведения обряда тарелку с зернами пшеницы выставляют на ночь за порог. Если утром на ней роса — не избежать красавице слез.

Источник: TheRussianTimes

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От редакции

Устали от зимы? Ждете весну?

Аноним, 14 февраля 2020 10:46
Может хватит ахинею нести, про то, что можно и нельзя...?
Аноним, 14 февраля 2020 12:59
15 февраля Сретение

Это древний славянский праздник встречи Весны и Зимы, последних зимних холодов и первых весенних оттепелей. В знак уважения к Солнышку пеклись требные блины, а в полдень сжигали Ерзовку, куклу из соломы, выпуская дух Огня и Солнца на свободу. Любопытно, что все многочисленные, связанные с этим днем приметы довольно точны. Поэтому рекомендуем наблюдать погоду на Сретение и строить планы исходя из предсказанного ПриРодой.

16 февраля Починки

Починки – это важная дата, наступающая сразу же после языческого праздника древних славян Сретения. С этого дня принимались за починку телег, заборов, овинов, амбаров и сельскохозяйственного инвентаря. Готовь телегу зимой – именно с Починок пришла к нам такая мудрая пословица. Также следует не забыть и о Домовом, принести ему угощения и поговорить с ладом да миром для установления контакта и получения поддержки в работе на пользу хозяйства.
Аноним, 14 февраля 2020 12:33
Очень познавательная статья! Спасибо
николай, 14 февраля 2020 16:51
С Богом!!!
Аноним, 14 февраля 2020 19:30
НВР:
Да
Александр, 14 февраля 2020 21:24
Христиане, братцы, 'не текут из одного источника и сладкие и горькие воды'. Если хотите знать о христианстве, то лучше читайть Евангелие, катехизис, а не эту опасную смесь полулжи. Остальным вопрос: источник знаний о славянских языческих обычаях сможете назвать?
Юлия, 15 февраля 2020 00:47
конечно, традиции русские. Евангелие было написано неизвестно кем и для кого, а традиции передавались из поколения в поколение. Это более надёжный источник. Кроме того, христианство - религия нам навязанная. Иисус народу израилеву наставления давал и народ израилев призывал из разврата к Богу обратиться. Ничего подобного он в отношении русского народа не говорил! Может и незачем было русских призывать, может, русский народ и так духом и телом чист был??? Вопрос! Кстати, почти все христианские праздники совпадают с языческими. Не наводит ли это на мысль, что неважно как праздник назвать, но день праздничный чем-то важен! Русские приняли навязанную религию и практически срослись с ней, но и о корнях забывать не надо! и хулить родное, испокон веков предками почитаемое. Иван, родства не помнящий, известно чем закончил...
Саша, 15 февраля 2020 11:20
Христианство,язычество.Главное чтоб не было ничего плохого.
Ольга, 15 февраля 2020 12:34
Моя бабушка говаривала про этот день "Птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт "! Царствия небесного всем ушедшийм, здоровья и долголетия всем живущим и здравствующим! Божьей помощи! С праздником!
Ольга, 15 февраля 2020 16:38
Птица гнезда не Вьет..., это на Благовещение 7 апреля.
Аноним, 15 февраля 2020 13:03
Крещение Руси. Принятие христианства в качестве государственной религии в конце X в. киевским князем Владимиром Святославичем. Традиционная дата события – 988 год.

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