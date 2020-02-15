Шок-брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска

10 пар обменялись кольцами в День всех влюбленных. Роман Рябцев заботливо надевал туфли свой любимой новоиспеченной жене Елизавете.

Елизавета и Роман Рябцевы поженились в День всех влюбленных

14 февраля в ЗАГСе Бердска оживленно. Девушки в белоснежных и пышных платьях, сняв зимние куртки, прихорашиваются. Некоторые женихи настолько галантны, что, присев на колено, заботливо надевают туфельки на невест и рассказывают историю знакомства.

Елизавета и Роман Рябцевы познакомились в интернете в апреле 2019 года. Через две недели парень признался в любви. Ей 19, ему 24. Девушку Роман поразил своей добротой и честностью.

— Любовь — это жизнь. Мужчина должен ухаживать за женой, ценить и уважать ее, — признался «Курьер. Среда. Бердск» жених.



По словам новобрачной, ей важно, чтобы муж осыпал ее комплиментами, иногда готовил завтраки:— Я сладкоежка еще та! Обожаю молочный шоколад и розы. Я очень люблю манную кашу. Мой жених ее очень вкусно готовит.

По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Дарьи Скоромных, 14 февраля поженились 10 пар. Никто не передумал.