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Шок-брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска

10:30 15.02.2020, Елена Белоуосова Фото: Елены Белоусовой
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10 пар обменялись кольцами в День всех влюбленных. Роман Рябцев заботливо надевал туфли свой любимой новоиспеченной жене Елизавете.

Шок брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска
Елизавета и Роман Рябцевы поженились в День всех влюбленных

14 февраля в ЗАГСе Бердска оживленно. Девушки в белоснежных и пышных платьях, сняв зимние куртки, прихорашиваются. Некоторые женихи настолько галантны, что, присев на колено, заботливо надевают туфельки на невест и рассказывают историю знакомства.

Елизавета и Роман Рябцевы познакомились в интернете в апреле 2019 года. Через две недели парень признался в любви. Ей 19, ему 24. Девушку Роман поразил своей добротой и честностью.

— Любовь — это жизнь. Мужчина должен ухаживать за женой, ценить и уважать ее, — признался «Курьер. Среда. Бердск» жених.

По словам новобрачной, ей важно, чтобы муж осыпал ее комплиментами, иногда готовил завтраки:
— Я сладкоежка еще та! Обожаю молочный шоколад и розы. Я очень люблю манную кашу. Мой жених ее очень вкусно готовит.

По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Дарьи Скоромных, 14 февраля поженились 10 пар. Никто не передумал.

Шок брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска
Шок брака 14 февраля: Обожает манную кашу и розы невеста из Бердска
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Почему женятся 14 февраля?

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