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Общество / Стиль жизни

Сон в руку: Узнай, какие сны несут счастье

21:33 15.02.2020 Фото: pxhere.com
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Некоторые из сновидений могут свидетельствовать об удаче и процветании. Специалисты советуют запоминать такие сны и даже вести дневник, чтобы не упустить шанса заглянуть в будущее и получить ответы на важные вопросы.

Сон в руку: Узнай, какие сны несут счастье
Много меда снится к удаче и счастью на долгие годы

Чаще всего сны являются лишь отражением реально пережитых событий, однако иногда каждый человек может увидеть не просто сон, а подсказку или знак. Некоторые из сновидений могут свидетельствовать об удаче и процветании. Специалисты советуют запоминать такие сны и даже вести дневник, чтобы не упустить шанса заглянуть в будущее и получить ответы на важные вопросы.

Яркие солнечные лучи. Такой сон свидетельствует о том, что скоро в вашу жизнь придет радость. Яркий луч, указывающий вперед, говорит о новых возможностях. А сияющее солнце — о радостной новости, вести о быстрой прибыли. Если во сне человека касаются лучи — в ближайшее время ее постигнет богатство.

Красивый сад. Сад с плодовыми деревьями предвещает счастье в жизни человека. Ухоженная земля и большое количество рассады — до прогресса в деловых отношениях и расширению бизнеса. Большое количество фруктов на деревьев  — к счастью в личной жизни и благосостоянию семьи. Если снится дом на краю сада и счастливый смех, то следует ждать решения любых конфликтов, а также пополнения в семье.

Высокая гора. Если во сне человек взбирается на высокую гору, то в жизни ее ждет быстрый успех. Счастье светит тем, кто смог дойти до самой вершины горы и посмотреть вдаль. Хорошим знаком является яркое солнце над горой — оно возвещает о надбавке к заработной плате.

Грызуны или насекомые. Если грызуны или насекомые разбегаются из-под ног или попали в ловушки — это свидетельствует о близком исцелении от болезней, победе над недоброжелателями и клеветой. Такой сон предвещает удачу в любом деле и отсутствие препятствий на пути к заветной цели.

Много меда снится к удаче и счастье на долгие годы. Если приснились лакомство в сотах, то такое сновидение сулит удачу в личной жизни, а если мед льется в банку — человека ждет удача в домашних хлопотах.

Дирижировать оркестром. Такой сон является признаком многочисленных успехов в жизни. Также сновидение сулит благоприятное время для изменений. В ближайший период человек сможет сделать правильный выбор, который приведет его к счастью.

Лететь в самолете и удачно приземлиться или побыть за штурвалом  — до удачи в деловой сфере. Такой сон обещает успех в любом деле, за которое человек возьмется.

Источник: Znaj.ua

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