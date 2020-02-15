Астрологический прогноз на 15 января: Нежелательно принимать ответственные решения и завершать дела

15 февраля — на небе убывающая Луна в Скорпионе. День созерцания и размышлений. Благоприятны новые знакомства и общение с друзьями в узком кругу близких.

Детальный гороскоп на субботу, 15 февраля

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что 15 февраля — на небе убывающая Луна в Скорпионе. День созерцания и размышлений. Нежелательно принимать ответственные решения и завершать дела. Благоприятны новые знакомства и общение с друзьями в узком кругу близких.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ОВЕН

Звезды для Овнов на 15 февраля говорят, что сегодня вам стоит научиться хранить чужие секреты, потому в этот день с вами начнут делиться тайнами даже малознакомые люди. Не стоит развлечения ради копошиться в чужой жизни. Вечером могут заглянуть неожиданные гости.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ТЕЛЕЦ

Луна для Тельцов на 15 февраля говорит, что в этот день можете получить премию или заключить успешную денежную сделку. Но не спешите тратить деньги, отложите шопинг на другой день. Пора открыть счет в надежном банке или дома сделать хранилище. Не относитесь к финансам поверхностно, иначе фортуна от вас отвернется.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Астропрогноз для Близнецов на 15 февраля говорит, что сегодня не помешает быть немного открытие. Попробуйте улучшить качество общения с некоторыми коллегами, с начальством и с влиятельными знакомыми. Вечером почитайте захватывающую книгу.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – РАК

Гороскоп на 15 февраля для Раков говорит, что личная жизнь потребует принятия быстрых решений, но с проблемами звезды советуют разбираться в другой день. Не вредничайте, потому что окружающие тоже могут показать свои коготки. Побалуйте себя вкусным десертом, сегодня можно.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ЛЕВ

Общий гороскоп для Львов на 15 февраля говорит, что в этот день спокойствие и уравновешенность будут самыми надежными вашими союзниками. Следует воздержаться от принятия важных решений, да и финансовые операции, назначенные на это день, лучше отложить. Вечером может нагрянуть ностальгия и избыток нежных чувств к партнеру.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ДЕВА

Гороскоп на 15 февраля для Дев говорит, что в этот день не нужно креативничать. Главное, действовать согласно плану. Не думайте о происках конкурентов – ваши соперники довольно безобидны, и способны только на мелкие пакости. Во второй половине дня получите неожиданный комплимент, который заставит краснеть, но будет приятным.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ВЕСЫ

Луна для Весов на 15 февраля говорит, что сегодня ваши лидерские качества на высоте, и в этот период вы сможете наладить связи с властными структурами любого уровня. Не паникуйте, если не все решается по щелчку — все равно успех неизбежен. Дети и родители будут понимать друг друга, как никогда.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – СКОРПИОН

Гороскоп на 15 февраля для Скорпионов говорит, что сегодня не стоит принимать резких решений. Старайтесь чаще советоваться с родственниками, чтобы ваше транжирство не стало главной темой для семейных дискуссий. Если назрел какой-то серьезный рабочий вопрос, то постарайтесь тщательно продумать свое обращение к начальству, со всеми аргументами и объяснениями.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – СТРЕЛЕЦ

Общий гороскоп на 15 февраля для Стрельцов говорит, что сегодня лучше всего заняться делами, которые не требуют принятия быстрых решений. Отложите на другой день выяснение отношений с коллегами, тогда и доводов будет побольше. Получите неожиданный подарок от второй половинки.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – КОЗЕРОГ

Зодиак для Козерогов на 15 февраля говорит, что в этот день будете очень расположены к творческой работе — не останавливайте себя. Возможно, навязчивый поклонник начнет проявлять много внимания. Даже легкий флирт может привести к серьезным проблемам.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – ВОДОЛЕЙ

Астропрогноз для Водолеев на 15 февраля говорит, что сегодняшний день хорошо подходит для деловых переговоров. Партнеры с радостью выслушают все ваши предложения, главное, не навязывать свою точку зрения, а постараться проговорить все моменты так, чтобы люди сами пришли к выгодному вам решению. Не спешите хвастаться победами перед конкурентами.

Гороскоп на 15 февраля 2020 – РЫБЫ

Луна для Рыб на 15 февраля говорит, что можете получить интересное предложение от руководства. Командировка, или переговоры в другом городе сыграют роль в вашем дальнейшем продвижении. Любимый человек проявит ревность.

Источник: Хочу