Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске

14 февраля не только День всех влюбленных, но и день шоколадных конфет с начинкой. Новоиспеченные супруги призналась, что очень любят сладкое. Дата свадьбы обещает им долгую и счастливую жизнь.

Марина и Андрей Алтуховы поженились в День всех влюбленных

Марина и Андрей Алтуховы встречались три года. Решили пожениться в День всех влюбленных.

— Выбрали такую дату. Рассматривали, на самом деле, несколько дат в феврале, но увидели 14-е, пятница, почему бы и нет? — признались молодожены.

14 февраля не только День всех влюбленных, но и день шоколадных конфет с начинкой. Новоиспеченная супруга призналась, что очень любит сладкое.

— Я обожаю молочный шоколад и рафаэлки. Буквально вчера их покупали. Андрей, ухаживая за мной, дарил цветы, шоколадки, которые он тоже любит. Мы с ним вдвоем любители молочного шоколада, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» невеста.

Новоиспеченная жена работает учительницей по экономике и предпочитает фэнтези. Из последнего прочитанного — книга Ольги Громыко. Андрей не только любящий и надежный, но и прекрасно готовит. Завтраки — его кулинарный конек.

На вопрос: «За что друг друга любите?» супруги ответили «За все».

Девушке, которая выходит замуж 14 февраля, для счастья нужно иметь в своем гардеробе что-то красное. Бердская невеста была в красных украшениях. Свадьба в День святого Валентина предвещает молодоженам полное взаимопонимание и благополучную долгую супружескую жизнь.

По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Дарьи Скоромных, 14 февраля поженились 10 пар. Никто не передумал.

Автор видео Елена Белоусова