15.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске

12:25 15.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

14 февраля не только День всех влюбленных, но и день шоколадных конфет с начинкой. Новоиспеченные супруги призналась, что очень любят сладкое. Дата свадьбы обещает им долгую и счастливую жизнь.

Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
Марина и Андрей Алтуховы поженились в День всех влюбленных

Марина и Андрей Алтуховы встречались три года. Решили пожениться в День всех влюбленных.
— Выбрали такую дату. Рассматривали, на самом деле, несколько дат в феврале, но увидели 14-е, пятница, почему бы и нет? — признались молодожены.

14 февраля не только День всех влюбленных, но и день шоколадных конфет с начинкой. Новоиспеченная супруга призналась, что очень любит сладкое.

— Я обожаю молочный шоколад и рафаэлки. Буквально вчера их покупали. Андрей, ухаживая за мной, дарил цветы, шоколадки, которые он тоже любит. Мы с ним вдвоем любители молочного шоколада, — поведала «Курьер. Среда. Бердск» невеста.

Новоиспеченная жена работает учительницей по экономике и предпочитает фэнтези. Из последнего прочитанного — книга Ольги Громыко. Андрей не только любящий и надежный, но и прекрасно готовит. Завтраки — его кулинарный конек.
На вопрос: «За что друг друга любите?» супруги ответили «За все».

Девушке, которая выходит замуж 14 февраля, для счастья нужно иметь в своем гардеробе что-то красное. Бердская невеста была в красных украшениях. Свадьба в День святого Валентина предвещает молодоженам полное взаимопонимание и благополучную долгую супружескую жизнь.

По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Бердска Дарьи Скоромных, 14 февраля поженились 10 пар. Никто не передумал.

Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы выходили замуж зимой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтменила оправдательный приговор стрелявшему у ресторана "Эрнест" в Линево Прокопенко прокуратура Новосибирской области
13:40 15-02-2020
Отменила оправдательный приговор стрелявшему у ресторана
Разделанную тушу незаконно убитой косули вывезли на Toyota браконьеры в Новосибирской области
13:20 15-02-2020
Разделанную тушу незаконно убитой косули вывезли на Toyota браконьеры в Новосибирской области
Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку
13:05 15-02-2020
Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку
Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции 1
12:45 15-02-2020
Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции
БердскШок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
12:25 15-02-2020
Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
За изнасилование и убийство собаки Шанти 4 года колонии зоофилу-садисту просит прокурор в Новосибирске
12:10 15-02-2020
За изнасилование и убийство собаки Шанти 4 года колонии зоофилу-садисту просит прокурор в Новосибирске
Скандал после видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100 проверит прокуратура
11:50 15-02-2020
Скандал после видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100 проверит прокуратура
БердскОтремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске 2
11:35 15-02-2020
Отремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске
Отменил ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных Мишустин 1
11:20 15-02-2020
Отменил ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных Мишустин
Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области 2
11:00 15-02-2020
Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области