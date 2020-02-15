7 эрогенных зон мужчин. Узнай, чтобы действовать!

Во время ласк не стоит быстро переходить с одного участка тела на другой. Сосредоточьтесь на какой-то одной зоне и проделывайте с ним все манипуляции, которые хотите. Благодаря этому секрету мужчина откроет для себя новые грани удовольствия и будет благотворить вас.

Спина – важная часть мужского тела, которой нужно уделять во время ласк как можно больше внимания Искусство любви многогранно, поэтому постичь его за короткое время, не удастся. У кого-то на это уходит целая жизнь, а кто-то постигает основы ласки и любви экстерном за считанное время. Мужчины и женщины разные по восприимчивости: что нравится одним, не обязательно будет нравиться другим. И тут возникают вопросы – «Как правильно ласкать мужчину?» и «Какие эрогенные зоны у них наиболее чувствительные?

КАК ЛАСКАТЬ ПАРНЯ: ЛИЦО

На лице расположено множество эрогенных зон, а любая сексуальная прелюдия начинается с поцелуев. Почему бы не начать ласкать мужчину именно с поцелуев, проделывая своим ртом различные манипуляции с мочками его ушей, глазами, губами. Многим мужчинам нравится, когда любимая женщина водит по их лицу своими губами, прорисовывая каждую черточку. И да, мужчины любят страстные поцелуи в губы, не забывайте об этом. Вместе с поцелуями, шепчите второй половинке ласковые слова и комплименты.

КАК ЛАСКАТЬ МУЖА: РУКИ

На руках (как мужских, так и женских), находится множество нервных окончаний, поэтому не забывайте о них во время своих ласк. Можете нежно поглаживать его руку на линии сгиба, поцеловать верхнюю поверхность рук, разомнуть пальцы на руках… Сделайте ему массаж рук, восхваляйтесь его бицепсом и эти ласки не пройдут даром. Бешенного экстаза, конечно, не будет, но приятное вы мужчине сделаете.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛАСКАТЬ МУЖЧИНУ: ШЕЯ

Кожа шеи очень нежная, поэтому легко поддается ласкам. Особенно чувствителен участок шеи в области затылка. Только не перебарщивайте, ведь вместо сексуального возбуждения может возникнуть приступ щекотки. Прикосновения и поцелую в области шеи должны быть четкими и сильными. Никаких легких и скользящих движений. Вы также можете поглаживать шею ладонью или кончиками пальцев, но не пуская в ход ногти.

КАК ЛАСКАТЬ ПАРНЯ: ГРУДЬ

Не только женская грудь восприимчива к ласкам, но многие об этом забывают или попросту игнорируют. Физиология мужской груди схожа с женской, за исключением только, выработки молока (хотя прецеденты были). Начинать ласки мужской груди нужно с разогрева: сделайте легкий массаж, затем приступите к покусываниям и поцелуям соска и ореолы. Не ждите моментальной реакции. Когда соски начнут твердеть, а дыхание станет частым и тяжелым, можете перейти к ласке другой зоны.

КАК ЛАСКАТЬ МУЖА: СПИНА И ПОЯСНИЦА

Спина – важная часть мужского тела, которой нужно уделять во время ласк как можно больше внимания. В области спины, поясницы и боков находятся множество точек, чувствительных к прикосновениям. В поры страсти можно расцарапать спину (только не перестарайтесь) – это для партнера станет доказательством его могущества в постели. Безотказно на мужчину действуют покусывания и полизывания в области между лопатками. С ягодицами можете делать все, что угодно: шлепки, поглаживания, щекотания, похлопывания. Кстати, в Камасутре области спины уделялось большое внимание – древние уже тогда просекли об особых ощущениях, которые испытывают мужчины от ласк этой области.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛАСКАТЬ МУЖЧИНУ: ЖИВОТ

Еще одна важная часть мужского тела, ласки которой, доставляют мужчине наслаждение. Самыми эрогенными зонами на животе являются пупок и зона между ним и лобком. Вы можете поглаживать кожу, проводить по ней языком и дарить поцелуи. Можно проводить кубиком льда от лобка к груди и обратно, чтобы вызвать бурю эмоций. Когда нужный эффект будет достигнут, переходите к более смелым ласкам.

КАК ЛАСКАТЬ ПАРНЯ: ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ

Ни что так не воспринимается на ура у представителей сильного пола, как ласка полового члена, яичек и мошонки. Это самые эрогенные части у мужчин, но злоупотреблять ими не стоит, иначе, интимная жизнь превратится в обыденность и рутину. Универсального рецепта по ласкам внутренней части бедра и области паха нет. Вы можете выбрать свою тактику, испытывать на своем партнере и запоминать его реакцию. Мужчине важен сколько не разнообразие движений, сколько темп. Для усиления ощущений используйте различные лубриканты и вкусности (взбитые сливки, шоколад, фрукты). Не пытайтесь захватить член целиком, вырабатывайте темп постепенно. Дополнительно применяйте вспомогательные приспособления – перья, кубики льда, шелковые ленты.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛАСКАТЬ МУЖЧИНУ: СЕКРЕТЫ



Как ласкать мужчину: 7 зон повышенной активности на его теле - фото №9

Прелюдия к сексу должна быть полноценной, а не скоротечной. Не торопитесь быстро перейти к самому главному. Согласно исследованиям американских ученых из университета Вашингтона, физиологические реакции у мужчин на внешние раздражители (читайте ласки) мало отличаются от женских. Просто мужчины на ласки реагируют быстрее, следовательно, легче идут на подъем и быстрее заводятся.



Как ласкать мужчину: 7 зон повышенной активности на его теле - фото №9

Во время ласк не стоит быстро переходить с одного участка тела на другой. Сосредоточьтесь на какой-то одной зоне и проделывайте с ним все манипуляции, которые хотите. Благодаря этому секрету мужчина откроет для себя новые грани удовольствия и будет благотворить вас.



Как ласкать мужчину: 7 зон повышенной активности на его теле - фото №9

Когда вы чувствуете, что мужчина готов к получению оргазма, надавите на предстательную железу. Это задержит оргазм, продлит удовольствие и вознесет на вершину блаженства. Этот секрет особенно пригодится парам, где мужчина склонен к преждевременному семяизвержению.



Как ласкать мужчину: 7 зон повышенной активности на его теле - фото №9

Для максимального ощущения от ласк выбирайте во время секса позы, где половые органы партнеров тесно прижаты друг к другу. Миссионерская эротическая поза будет в самый раз, к тому же в этой позе есть шанс получить максимальное удовольствие одновременно двум партнерам.

Источник: Хочу