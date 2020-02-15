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Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска

15:30 15.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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91 работу в исполнении мастериц в возрасте от 22 до 87 лет можно увидеть в Бердском историко-художественном музее до 22 марта.

Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Городской фестиваль «Золотая игла» проходит второй раз

В воскресенье, 16 февраля, Бердский историко-художественный музей открывает свои двери для всех любителей вышивки. В 13.00 состоится торжественное открытие второго городского музейного фестиваля «Золотая игла».

— Каждый должен обязательно прийти на эту выставку и посмотреть. Здесь вы найдете что-то для себя удивительное. Работы в разных техниках и в разных стилях. Изысканные и народные сюжеты близки каждому. Цветы, пейзажи, любовь, семья. Для детей оформлена книжка с картинками, где ребятишки могут полюбоваться на затейливые узоры и придумать свою сказку, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая художественным отделом бердского историко-художественного музея Ольга Ковалева.

На вставке можно увидеть уникальные работы выполненные в лювенильской технике и технике сашико.

Первый фестиваль рукодельниц прошел в 2018 году. В нем приняло участие 59 человек. В 2020 году свои работы представили 37 мастериц. Самой молодой участнице 22 года, самой пожилой — 87 лет.

Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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