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Отремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске

11:35 15.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дорога станет качественной до самого Бердска, что должной снизить число ДТП и упростить бердчанам проезд не только до Академгородка, но и до центра Новосибирска. Конкурс на ремонтные работы выиграли три компании.

Отремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске
Бердское шоссе — одна из самых длинных магистралей области

Ремонт Бердского шоссе в рамках нацпроекта продолжат три новосибирские компании. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение двух лет, с даты заключения контракта по сентябрь 2021 года. Об сообщили в пятницу в мэрии Новосибирска.

По результатам торгов, проведенных МКУ «Управление дорожного строительства», ремонтом участка Бердского шоссе от проспекта Строителей до границы города в Советском районе займется подрядная организация ООО «Союздорстрой». Ремонтные работы на участке от Матвеевки до ООТ «пос. РМЗ» в Первомайском районе будут проводить специалисты ООО «Дорсиб плюс» (эта компания ремонтирует и строит дороги в Бердске). А капитальный ремонт улицы Большевистской и на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей (место концентрации ДТП) проведёт ООО «Перлит-Строй».

Первая часть запланированных контрактом работ должна быть выполнена подрядчиками до сентября 2020 года, вторая часть – до сентября 2021-го. Планируемая дата заключения контракта — 26 февраля 2020 года.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Новосибирске было отремонтировано 20 км городских магистралей, общая стоимость работ составила порядка 1 млрд рублей. В частности, на Бердском шоссе силами подрядной организации «Дорсиб Плюс» был капитально отремонтирован участок дороги от Матвеевки до проспекта Строителей. Ремонт участка протяженностью 7 км обошелся  в 140 млн рублей. Объект был сдан в эксплуатацию в конце августа 2019-го.

Дополнительно за счет экономии средств в сентябре 2019 года проведены работы и по благоустройству пешеходной дорожки вдоль Бердского шоссе от ст. «Сеятель» до ул. Речкуновской.

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От редакции

В Бердске дороги стали лучше?

Yaya, 15 февраля 2020 12:46
На вопрос редакции : в Бердске зимой дороги всегда хорошие - ледок и снежок лежит лучше ямочного ремонта.
А вот в самой статье про ремонт дорог именно в Бердске - ни слова..
Аноним, 15 февраля 2020 12:51
НВР: вроде очевидно.
за последние 4 года сделано больше чем за 20 до этого!

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