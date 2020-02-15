Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области

Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Об этом 14 февраля сообщили в региональной прокуратуре
Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. Однако у них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок.
Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении 7 из перечисленных сделок на общую сумму 23 млн. 300 тыс. рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится, в том числе обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Поскольку высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 млн. рублей направлен в Советский районный суд Воронежа.
В полиции прокомментировали эту ситуацию:
— В ГУ МВД России по Воронежской области осуществили мероприятия по контролю за расходами, в ходе которой выявили фактическое несоответствие расходов доходам непосредственно государственного служащего. В результате он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Ну, какие люди злые! Может быть он многодетный папа. Ему о детях нужно заботиться. Нельзя же так сразу: откуда деньги? Все нажито непосильным трудом.