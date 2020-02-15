Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области

Прокурор предъявил иск к высоко поставленному полицейскому о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества. У его родителей обнаружили 31 объект недвижимости на сумму 63 млн рублей. Но у пенсионеров нет такого дохода. Подозревают коррупцию.

Прокурор подозревает замначальника ГИБДД в коррупции

Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Об этом 14 февраля сообщили в региональной прокуратуре

Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. Однако у них отсутствовали необходимые денежные средства на приобретение данных объектов недвижимости. Имеющиеся доходы исключают возможность совершения за их счет указанных сделок.

Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении 7 из перечисленных сделок на общую сумму 23 млн. 300 тыс. рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится, в том числе обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Поскольку высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие приобретение на законные доходы спорного имущества, оно в соответствии с действующим законодательством подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 млн. рублей направлен в Советский районный суд Воронежа.

В полиции прокомментировали эту ситуацию:

— В ГУ МВД России по Воронежской области осуществили мероприятия по контролю за расходами, в ходе которой выявили фактическое несоответствие расходов доходам непосредственно государственного служащего. В результате он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.