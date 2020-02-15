Отменил ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных Мишустин

Предложения ведомства должны представить до 12 марта. Согласно опросу, который проводили ранее в Минздраве, почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали для лечения незарегистрированные в России препараты

Михаил Мишустин стал главой правительства после отставки Дмитрия Медведева

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств. Соответствующее поручение появилось после того, как он провел совещание по вопросу совершенствования онкологической медицинской помощи, говорится на сайте правительства.

До 12 марта Минздрав, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны представить предложения по отмене ограничений, предусмотренных постановлением правительства от 30 ноября 2015 года. Этот документ описывает порядок закупок препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в государственные и муниципальные больницы. Согласно этим правилам, госзаказчик должен отклонять все заявки поставить иностранные препараты, если в конкурсе есть заявки от поставщиков из государств — членов ЕАЭС.

О снятии ограничений в отношении закупок иностранных лекарств Мишустина попросила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также предложила отслеживать ситуацию с наличием необходимых препаратов, чтобы «действовать на опережение». «Считаю, что здесь Росздравнадзор должен отслеживать <…> и очень оперативно информировать как руководство правительства, так и <…> Минздрав и врачей в соответствующих больницах», — сказала Голикова.

Решение премьера расширяет возможности медиков и увеличивает количество препаратов, которые могут быть включены в схемы, заявил РБК главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. «В некоторых странах пациентам приходится доплачивать за препараты, если они произведены не в этой стране. Если правительство Российской Федерации берет на себя такие обязательства, это огромная финансовая нагрузка на страну и большой шаг навстречу онкологическому сообществу и пациентам», — сказал он.

«Это очень правильная мера, которая на данном этапе точно будет способствовать улучшению качества лечения детей, больных онкологическими заболеваниями», — сказал директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

За последние два года ситуация с онкогематологическими, онкологическими больными ухудшилась — с рынка пропали эффективные препараты, в том числе базисные для лечения лейкоза, рассказала завотделением трансплантации костного мозга Российской детской клинической больницы Елена Скоробогатова. Другие препараты заменились менее качественными дженериками. По ее словам, были случаи, когда пациентам отказывали по причине отсутствия препаратов.

«Есть исследования, которые проводили наши ведущие НМИЦ гематологии, онкологии, они сравнивали хорошие зарубежные аналоги и так называемые препараты российского производителя с сомнительной китайской субстанцией и увидели различия в выживаемости пациентов с острым лимфобластным лейкозом — в районе 15-20%», — добавила Скоробогатова.

Мишустин также поручил Минздраву сформировать проект перечня лекарств, которые применяются при лечении онкологических заболеваний, утвердить порядок диспансерного наблюдения при онкологических заболеваниях.

Также премьер поручил Росздравнадзору до 25 февраля представить предложения по поводу возложения на ведомство ответственности за мониторинг ассортимента и объема препаратов из ЖНВЛП. Кроме того, до 14 апреля Росздравнадзор должен провести сравнительный анализ соответствия российских лекарств для лечения онкозаболеваний с оригинальными. Минздрав, согласно распоряжению Мишустина, до 7 марта должен доложить о ходе работы по ускорению одобрения новых клинических рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

В перечень ЖНВЛП входят, в том числе, препараты для лечения редких генетических и онкологических заболеваний. Государство закупает их и распределяет по больницам и льготным пациентам. Цены на эти препараты также устанавливаются властями, сами производители не могут формировать ценовую политику.

По данным опроса, которые приводила член Общественного совета по доступности медицинской помощи при Минздраве России Ирина Боровова, почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали для лечения незарегистрированные в России препараты. Кроме того, около половины респондентов (всего в опросе участвовали 786 человек) покупали лекарства за свой счет во время лечения в диспансере. В 2016 году, как писал «Коммерсантъ» жители Москвы с онкологическими заболеваниями жаловались на перебои в обеспечении лекарствами. По данным издания, некоторым из них в течение двух месяцев отказывали в назначении дорогостоящих препаратов, другим отказывали в их выдаче, поскольку лекарств не было в прикрепленных к медучреждениям аптеках. В 2018 году почти 72% опрошенных Общероссийским народным фронтом врачей говорили об отсутствии необходимых лекарств в стационарах государственных больниц, а около 22% участников опроса рассказали о случаях, когда онкобольные не могли получить обезболивающие препараты.

В октябре 2019 года Дмитрий Медведев, будучи на тот момент председателем правительства, расширил список. С 2020 года общее число включенных в него лекарств увеличится с 735 до 758 позиций. По словам Голиковой, в перечне появятся 24 новых препарата, но один из них заменит уже имеющийся. В декабре Медведев также подписал указ о правилах обязательной перерегистрации цен на препараты из списка. Как он объяснял тогда, если цена лекарства в России будет признана завышенной по сравнению с ценой продажи за рубежом, правительство будет следить за тем, чтобы она была снижена.