15.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции

12:45 15.02.2020 Фото: Кремлин.ру
1 0

Чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще», заявил президент России на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны. Впрочем, есть иное мнение.

Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
Сюжет: Пенсионная реформа
Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции

Путин: индексацию пенсий следует закрепить в КонституцииПовысить пенсионный возраст в России могут еще разЕщё 99 новостей

В Конституции нужно зафиксировать индексацию пенсий, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны в четверг.

Путин добавил, что есть расхождения во мнениях среди специалистов, «как и что нужно отфиксировать». Он предложил подождать, пока «специалисты скажут свое окончательное слово», и уже тогда выработать определенный подход.

«Но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой Конституции», — сообщает сайт Кремля.

Путин предложил внести поправки в Конституцию в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в Главном законе государства регулярную индексацию пенсий. Президент внес проект закона о поправках для рассмотрения в Госдуме 20 января.

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам. По ее словам, таким образом будет повышена юридическая защита пенсионеров и обеспечена стабильность социального стандарта.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обязательно в Конституцию вносить пункт об индексации пенсий?

Аноним, 15 февраля 2020 13:17
Пожалуй оценку данного бреда должные дать консилиум врачей.
Можно ещё парочку неоспоримых доводов добавить - движение на зелёный сигнал светофора например.
Понесло бешенный принтер

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтменила оправдательный приговор стрелявшему у ресторана "Эрнест" в Линево Прокопенко прокуратура Новосибирской области
13:40 15-02-2020
Отменила оправдательный приговор стрелявшему у ресторана
Разделанную тушу незаконно убитой косули вывезли на Toyota браконьеры в Новосибирской области
13:20 15-02-2020
Разделанную тушу незаконно убитой косули вывезли на Toyota браконьеры в Новосибирской области
Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку
13:05 15-02-2020
Выбросили из машины скорой помощи пациента в сугроб на Урале. По видео СК начал проверку
Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции 1
12:45 15-02-2020
Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции
БердскШок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
12:25 15-02-2020
Шок брака 14 февраля: Влюбленные в молочный шоколад поженились в Бердске
За изнасилование и убийство собаки Шанти 4 года колонии зоофилу-садисту просит прокурор в Новосибирске
12:10 15-02-2020
За изнасилование и убийство собаки Шанти 4 года колонии зоофилу-садисту просит прокурор в Новосибирске
Скандал после видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100 проверит прокуратура
11:50 15-02-2020
Скандал после видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100 проверит прокуратура
БердскОтремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске 2
11:35 15-02-2020
Отремонтируют Бердское шоссе за два года по нацпроекту в Новосибирске
Отменил ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных Мишустин 1
11:20 15-02-2020
Отменил ограничения на закупки иностранных лекарств для онкобольных Мишустин
Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области 2
11:00 15-02-2020
Откуда деньги: Нашли 22 квартиры на сумму 50 млн рублей у замначальника ГИБДД Воронежской области