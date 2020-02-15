Путин: индексацию пенсий следует закрепить в Конституции

Чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще», заявил президент России на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны. Впрочем, есть иное мнение.

Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

В Конституции нужно зафиксировать индексацию пенсий, чтобы «не было никакой лазейки этого не сделать вообще». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны в четверг.

Путин добавил, что есть расхождения во мнениях среди специалистов, «как и что нужно отфиксировать». Он предложил подождать, пока «специалисты скажут свое окончательное слово», и уже тогда выработать определенный подход.

«Но это предмет, мне кажется, регулирования все-таки на уровне закона, а не самой Конституции», — сообщает сайт Кремля.

Путин предложил внести поправки в Конституцию в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил закрепить в Главном законе государства регулярную индексацию пенсий. Президент внес проект закона о поправках для рассмотрения в Госдуме 20 января.

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам. По ее словам, таким образом будет повышена юридическая защита пенсионеров и обеспечена стабильность социального стандарта.