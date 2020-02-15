Скандал после видео про негодные аварийные трапы самолётов SSJ 100 проверит прокуратура

В ГСС заявили, что необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно. «Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей», полагает автор ролика.

ГСС обратится в прокуратуру из-за публикации видео про выпуск трапов SSJ-100

«Гражданские самолеты Сухого» планируют обратится в правоохранительные органы и прокуратуру по факту публикации видео бывшим инженером ОКБ им. Сухого Вадимом Лукашевичем с некорректным выпуском аварийных трапов. Об этом говорится в сообщении «Гражданских самолетов Сухого».

На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.

«Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съемки и ее распространения. Необходимо разобраться, на каком основании неустановленные лица на борту самолета спровоцировали выброс надувного трапа и почему устройство сработало некорректно», — говорится в сообщении ГСС.

На своей странице в Facebook Лукашевич написал, что на видео опубликованы кадры с контрольной проверки выпуска аварийных надувных трапов. По его словам, такие проверки прошли 4 и 7 февраля в «Аэрофлоте».

«Два трапа вышли в перевернутом виде, один вообще порвался, вышел только один, — отметил он. — Таким образом, контрольные проверки «путем реальной демонстрации» на прошлой неделе показали, что Sukhoi Superjet не соответствует нормам летной годности и выданному сертификату в части обеспечения эвакуации людей».

Позиция ГСС

В «Гражданских самолетах Сухого» уточнили, что «на видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель».

Когда, кем и где сделаны съемки, как обслуживается данный самолет — непонятно, добавили там.

Авиакомпания пока отказывается от комментариев по поводу данной ситуации, передает ТАСС.

В ГСС пояснили, что контрольные выпуски аварийных трапов проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям. Там добавили, что в пятницу, после появления сообщений об инциденте, они сделали видеоматериал о том, как осуществляются испытания надувных трапов на самолетах SSJ-100.

Разработчик лайнера Sukhoi Superjet АО «Гражданские самолёты Сухого» и авиакомпания «Аэрофлот» ранее провели испытание системы надувных трапов для экстренной эвакуации пассажиров. Результаты демонстрировали опасность эксплуатации самолёта.