За изнасилование и убийство собаки Шанти 4 года колонии зоофилу-садисту просит прокурор в Новосибирске

Кроме того, живодера хотят лишить водительских прав на 2,5 года. Сергей Корсуков ждет приговора. Благодаря зоозащитникам дело дошло до суда.

Сергей Корсуков, по версии следствия, измучил и задушил собаку из-за того, что она не слушалась его при дрессировке

В Новосибирске подходит к завершению судебный процесс над Сергеем Корсуковым, которого обвиняют в зверском убийстве собаки по кличке Шанти в микрорайоне «Матрешкин двор». Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 245 часть 2 УК России «Жестокое обращение с животными». Гособвинение требует посадить живодера на 4 года и 25 дней в колонию общего режима. А также лишить права управления автомобилем сроком на 2,5 года, сообщили в пятницу в суде Кировского района.

Сергей Корсуков, 45-летний охранник ЧОПа из Новосибирска, прославился на всю страну зверскими злодеяниями. Он, по версии следствия, весной 2019 года жестоко убил щенка Шанти, взятого из приюта. 16 октября начался суд над живодером.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», труп метиса обнаружили в лифте дома в «Матрешкином дворе» местные жители. Согласно заключению биологической экспертизы, смерть собаки наступила в результате механической асфиксии.

Корсукову инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

«Взяв данное животное, в собственной квартире с помощью садистских методов не менее двух раз ввел твердый тупой предмет в прямую кишку животного, повредил половые органы и кишечник. Этим причинил собаке особые страдания и боль. А потом удушил животное при помощи поводка», — рассказала помощник прокурора Кировского района Гульфия Закирова.

Установлено, что 24 апреля 2019 года подсудимый подыскал в сети Интернет объявление о передаче в «добрые руки» новому владельцу собаки черного окраса породы метис.

В тот же день обвиняемый созвонился с владельцами собаки и сообщил о намерении ее взять. При этом злоумышленник настоял, чтобы собаку привезли именно в этот же день, пояснив, что у него умерла собака и он хочет новую. Владельцы Шанти, не подозревая о злом умысле, вызвали такси и привезли собаку. Корсуков, встретившись с владельцами собаки, поинтересовался о половом созревании собаки, после чего забрал ее и ушел к себе домой.

Зоозащитники, приходившие на суд полагают, что именно благодаря их усилиям живодер оказался в клетке.

Во время следствия Корсуков отказался давать показания. Во время судебного заседания в содеянном он признался частично.

«Признаю, что удушил собаку. А то, что при жизни были нанесены повреждения — это не так, нанесены были после», — заявил подсудимый.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду – в июне 2019 года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За это Корсукова приговорили к обязательным работам.

Активисты зоозащиткики в течение двух месяцев добивались того, чтобы зоофила-садиста возьмут под стражу, распространяя информацию в соцсетях:

— Друзья! В Новосибирске произошел вопиющий случай. Корсуков Сергей (1973 г. р.) изнасиловал девочку-щенка Шанти, задушил ее веревкой. Шанти взял из приюта. Завели уголовное дело и суд его поместил под арест на 2 месяца на время ведения следствия. Нужен резонанс, чтобы извращенец, зоофил, садист и нелюдь получил наказание, заслуженное своему кровавому, не поддающемуся здравому смыслу преступлению. Спасибо всем, кто вышел на митинг с плакатами, писал заявления в полицию и видеообращение к В. В. Путину, подключил СМИ.

Статья 245 УК РФ. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в присутствии малолетнего;

в) с применением садистских методов;

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);

д) в отношении нескольких животных, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.