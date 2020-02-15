Разделанную тушу незаконно убитой косули вывезли на Toyota браконьеры в Новосибирской области

Двум жителям с.Суздалка инкриминируют статью УК «Незаконная охота». При обыске по месту жительства фигурантов полицейские изъяли охотничье ружье, автомобиль, мясо и останки дикого животного.

Косуля водится в новосибирских лесах

В Доволенском районе задержаны подозреваемые в незаконной охоте, сообщили сегодня, 15 февраля, в управлении МВД по Новосибирской области.

13 февраля в дежурную часть отделения полиции «Доволенское» МО МВД России «Краснозерское» поступило сообщение о том, что на 2-км автодороги д. Суздалка – с. Здвинск государственным инспектором по охране животного мира обнаружено место забоя сибирской косули.

На месте преступления сотрудниками уголовного розыска были изъяты следы транспортного средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое жителей с. Суздалка Доволенского района в возрасте 59 и 29 лет.

Установлено, что граждане совершили незаконный отстрел дикой косули из охотничьего ружья, зарегистрированного на 59-летнего подозреваемого, после чего разделанную тушу и мясо вывезли на автомобиле «Тойота».

При проведении обыска по месту жительства фигурантов полицейские изъяли охотничье ружье, автомобиль, мясо и останки дикого животного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводится расследование.