По мнению литовского лидера Гитанаса Науседы, балтийской республике приходится «противостоять России» и без своих союзников она бы не справилась. Поэтому приветствует размещение военных баз на своей территории.

Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал размещение американских войск на территории своей страны и в Балтийском регионе «сильным сдерживающим фактором для России», сообщает lt.sputniknews.ru со ссылкой на пресс-службу президентского дворца в пятницу. Литовский лидер принимает участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках нее он выступил с речью на дискуссии по вопросам безопасности стран Балтии.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать «российскую угрозу». Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости», — заявил Науседа.

Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания «без участия США».

Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей «российской угрозе». Они просят помощи у союзников по НАТО, размещают на своей территории военные контингенты альянса и технику, а также закупают вооружение.

Так, на литовском полигоне Пабраде до весны этого года дислоцирован 1-й батальон 9-го полка первой дивизии армии США вместе с 30 танками Abrams, 25 боевыми машинами пехоты Bradley и другими вооружениями.

В последнем докладе Департамент госбезопасности Литвы назвал Россию «самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики».

При этом Москва не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Напротив, руководство России отмечало усиление в несколько раз сил НАТО возле российских границ. При этом в МИД РФ заявляли, что Североатлантический альянс использует истерию Запада как раз для наращивания вооружения и контингентов.

Некоторые эксперты полагают, что Вильнюс придумывает сказки о «страшной России», чтобы запугивать собственное население.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Литва вместо отражения «российской агрессии» должна уже обратить внимание на подлинную угрозу, нависшую над ней, – снижение дотаций в бюджете Европейского союза.