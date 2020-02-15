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Сдерживать «российскую угрозу» без США и НАТО не способна Литва

14:00 15.02.2020 Фото: Lietuvos Respublikos Prezidentas
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По мнению литовского лидера Гитанаса Науседы, балтийской республике приходится «противостоять России» и без своих союзников она бы не справилась. Поэтому приветствует размещение военных баз на своей территории.

Сдерживать российскую угрозу без США и НАТО не способна Литва
Президент Литвы назвал США «сдерживающим фактором для России»

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал размещение американских войск на территории своей страны и в Балтийском регионе «сильным сдерживающим фактором для России», сообщает lt.sputniknews.ru со ссылкой на пресс-службу президентского дворца в пятницу. Литовский лидер принимает участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках нее он выступил с речью на дискуссии по вопросам безопасности стран Балтии.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать «российскую угрозу». Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены, постоянно обучались, участвовали в учениях совместно с Вооруженными силами Литвы и получали быстрое усиление в случае необходимости», — заявил Науседа.

Президент добавил, что не представляет эффективного сдерживания «без участия США».

Политики стран Балтии и Польши постоянно заявляют о якобы нарастающей «российской угрозе». Они просят помощи у союзников по НАТО, размещают на своей территории военные контингенты альянса и технику, а также закупают вооружение.

Так, на литовском полигоне Пабраде до весны этого года дислоцирован 1-й батальон 9-го полка первой дивизии армии США вместе с 30 танками Abrams, 25 боевыми машинами пехоты Bradley и другими вооружениями.

В последнем докладе Департамент госбезопасности Литвы назвал Россию «самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики».

При этом Москва не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Напротив, руководство России отмечало усиление в несколько раз сил НАТО возле российских границ. При этом в МИД РФ заявляли, что Североатлантический альянс использует истерию Запада как раз для наращивания вооружения и контингентов.

Некоторые эксперты полагают, что Вильнюс придумывает сказки о «страшной России», чтобы запугивать собственное население.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что Литва вместо отражения «российской агрессии» должна уже обратить внимание на подлинную угрозу, нависшую над ней, – снижение дотаций в бюджете Европейского союза.

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От редакции

Страны Балтии зря боятся?

ну с ним все просто и ясно, 15 февраля 2020 14:09
военые базы это рабочие места для содержателей борделей и кабаков.
чем больше солдат нато тем больше барделей и кабаков.
тем больше их доход.тем больше поступлений в казну.
теперь немножко о страхах, 15 февраля 2020 14:37
вот чисто практический интерес тому же новотеку чьи танкеры идут в клайпеду захватывать
ну скажем литву..есть аппарат скажем экономической разведки литвы.
грядет секвестр..с чем борится сей орган?
правильно не дай бог домик построят с русским языком.Это не бояться это нечто другое.
Теперь являются посланци сведетелей крпаративной статистики газпрома..И радостно рапортуют что
параходы в клайпеду плывут.Им рапортуют что и из египта с местрождения левиофан плывут.
А общая дыра в бюджете ес 35 миллиардов евро благодаря брекситу.
Что неизбежно превидет к секвестру.Боятся или не боятся за свои места в европейском бюджете.
Боятся или небоятся новотеки за своих покупателей и клиентскую базу?..
теперь немножко о страхах, 15 февраля 2020 15:16
да можно долго болтать что литва и скажем бердск ..чем то отличаются.
но есть принципы сравнительной анатомии..А потому Как некогда писала Галина Владимировна.
Хруст сучьев вертикалей для ЕС и Рф он схож .Тоесть хруст брюсельского чиновничества
будет мало чем отличим от хруса скажем бердского чиновничества.
С криками родина в опасности и вывешеванием самого большого флага на самой высокой точке с хоровым пением гимнов на день независимости.И гневными речами про колективный восток что сейчас принудет седу кильку в балтике ловить.Дело в реакциях админестративного аппарата на проблемы фин управления.

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