После 327 звонков в поликлинику пришел педиатр на дом к больному 3-летнему ребенку в Челябинской области

Прокуратура начала проверку «доступности» медицинской помощи в Златоусте. Врачи пояснили, что в связи с эпидемией гриппа медиков не хватает. У родителей температурящей девочки ушло 2,5 часа на дозвон до больницы.

В Челябинской области, чтобы вызвать врача к ребенку, пришлось позвонить 327 раз

Жители Златоуста пожаловались на сложность с вызовом педиатра на дом. Горожанке пришлось позвонить в поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери. О ситуации рассказала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев) маме пришлось 327 раз набирать телефон детской поликлиники. Терпения вам, мамочки, — сообщила депутат. — У девочки с субботы температура 39. В выходные трубку вообще никто не брал. И все утро понедельника мама пыталась вызвать врача».

Как сообщил Znak.com отец ребенка Илья, девочка заболела в субботу, 8 февраля, но в выходные поликлиника не работает и заявки не принимает.

«Мы не стали звонить в скорую, потому что она выполняет функции по перевозке — увезли бы в другой район в больницу, и все, — рассказал папа девочки. — При этом есть факты, когда при госпитализации даже таких маленьких детей оставляют одних, родителям не разрешают оставаться в больнице. А условия там такие, что лучше дома. В итоге стали прозванивать больницу с утра понедельника. Понадобилось 2,5 часа, чтобы вызвать врача. А пришла она уже вечером в 18:00. Сказала, что наш участок был недавно сформирован, а участковый педиатр — на больничном. Другой врач, который раньше нас наблюдал, плохо себя чувствовала и отказалась идти. В итоге в обход пошла дежурная, которая не знает ребенка. По ее словам, у нее были расписаны адреса до 21:00».

По словам главного врача ГБУЗ «Городская детская больница Златоуст» Натальи Ахтарьяновой, в субботу учреждение работало на вызовах.

«8 февраля с 8:00 до 14:00 в этой поликлинике на вызовах работала бригада специалистов, состоящая из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась еще одна медсестра. Всего дежурные специалисты приняли и отработали 48 вызовов, — сообщила главврач. — В понедельник, 10 февраля, в данной поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи — педиатры, поскольку с 11 февраля 2020 года в городе закрыты на карантин учебные заведения. В период эпидемии гриппа такие специалисты всегда привлекаются для работы, поскольку вызовов становится больше и их необходимо оперативно обслуживать. Всего в понедельник было 240 вызовов по 11 участкам».

Прокуратура Челябинской области проверяет информацию о том, что жителю города Златоуста пришлось сделать более 300 звонков, чтобы вызвать врача ребенку на дом, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

«Органами прокуратуры по поручению прокурора области организована проверка информации СМИ о вызове врача ребенку в Златоусте с 327-го раза», — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации, уточняется в сообщении. В случае выявления нарушений закона будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, поясняет прокуратура.