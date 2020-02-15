15.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

О целях России на военное решение конфликта в Сирии заявляют в США

15:15 15.02.2020 Фото: МО
1 0

Представитель американской администрации высокого ранга уточнил, что речь идет не только об Идлибе. Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, важность мирного урегулирования сирийского кризиса и продвижения политического процесса.

О целях России на военное решение конфликта в Сирии заявляют в США
Авиация РФ помогает Сирии

Власти Соединенных Штатов убеждены в том, что Россия нацелилась на военное решение конфликта в Сирии. Такое мнение выразил в пятницу на брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

«Мы пытаемся предпринимать военные, политические и дипломатически усилия не для того, чтобы выиграть эту войну, а чтобы вернуть ситуацию обратно к решению с помощью переговоров, чтобы мы могли сесть за стол переговоров с Россией, как это делал [госсекретарь США Майкл] Помпео в мае в Сочи с [президентом России Владимиром] Путиным, и попытаться достичь компромисса», — приводятся его слова в стенограмме брифинга, которую распространила пресс-служба Госдепартамента США, передает ТАСС.

«Однако в настоящий момент Россия буквально нацелена на военное решение», — утверждал представитель администрации, отметив, что «речь идет не только об Идлибе».

«По конституционному комитету <…> мы не видим никаких подвижек с тех пор, как он был сформирован. Он был заблокирован [президентом Сирии Башаром] Асадом, и если Россия и хотела продвигаться дальше в этом направлении, то ей не удалось убедить Асада, но Асад при этом ничего не может делать без российской поддержки», — считает ведущий брифинга.

Россия, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, важность мирного урегулирования сирийского кризиса и продвижения политического процесса.

Обострение ситуации

Ранее в сирийской провинции Идлиб резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям — на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто желает продолжения войны?

Гость, 15 февраля 2020 15:43
А как ещё умиротворить бармалеев без "военного решения"?! Отсыпаются, отъедаются и опять стреляют из демилитаризованных зон! Только добивать. На пол-фёдора воевать бессмысленно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо-весеннему теплая и снежная погода придет в Бердск после 16 февраля
16:53 15-02-2020
По-весеннему теплая и снежная погода придет в Бердск после 16 февраля
Гордится легализацией однополых браков Великобритания после слов Путина о "маме"и "папе"
16:45 15-02-2020
Гордится легализацией однополых браков Великобритания после слов Путина о
Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области
16:37 15-02-2020
Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области
Выбери свой размер: оскорбительную для женщин рекламу обнаружили в Барнауле
16:30 15-02-2020
Выбери свой размер: оскорбительную для женщин рекламу обнаружили в Барнауле
Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля
16:15 15-02-2020
Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля
За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России
16:00 15-02-2020
За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России
Бердск15 февраля 2020 года - Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу 11
15:55 15-02-2020
15 февраля 2020 года - Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу
Как снизить давление за 15 минут без таблеток
15:45 15-02-2020
Как снизить давление за 15 минут без таблеток
БердскУмерла на 53-м году жизни завуч школы №1 Бердска Инна Феоктистова
15:36 15-02-2020
Умерла на 53-м году жизни завуч школы №1 Бердска Инна Феоктистова
БердскЗолотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
15:30 15-02-2020
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска