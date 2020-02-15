Взяли под стражу истязавшего и бросившего детей в аэропорту Шереметьево отца в Хабаровске

Ему инкриминируют несколько статей УК — оставление в опасности, истязание жены и детей, кражу. Одновременно СК расследует халатность и бездействие органов профилактики.

Отца, оставившего детей в аэропорту, суд арестовал по ходатайству СК

В Хабаровске по ходатайству следствия арестован мужчина, оставивший в аэропорту Шереметьево двоих маленьких сыновей, сообщили в субботу в главке СКР.

По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины, который в конце января оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре оставил в аэропорту Шереметьево города Москвы своих детей (2011 и 2014 годов рождения), а сам улетел в Ростов-на-Дону. По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Помимо этого в рамках расследования уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание) следственными органами устанавливаются обстоятельства применения мужчиной физической силы в отношении своей супруги и детей.

Правоохранительными органами установлен факт хищения в январе 2020 года денежных средств у жительницы города Комсомольска-на-Амуре, к совершению которого, по версии следствия, причастен этот мужчина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

-Отдельно необходимо отметить, что следственными органами регионального следственного управления расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у подозреваемого и его супруги, — заявили в СКР.

Все уголовные дела находятся в производстве отдела по расследованию особо важных дел следственного управления. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.