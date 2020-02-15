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Украл продукты мужчина в красных кроссовках в супермаркете «Мария-Ра» в День влюбленных в Бердске

14:45 15.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Охрана магазина и работники торгового зала магазина в Микрорайоне не смогли остановить вора. Но вызвали полицию, которая просмотрела запись с камер наружного наблюдения. Злоумышленника ищут.

Украл продукты мужчина в красных кроссовках в супермаркете Мария Ра в День влюбленных в Бердске
Поймать вора с продуктами не успели

Вечером в пятницу, 14 февраля, неизвестный молодой человек ограбил супермаркет «Мария-Ра», который расположен на ул.Красная Сибирь в Микрорайоне Бердска.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидца, мужчина лет 30 сгреб продукты с полок и спешно вышел из магазина. Охрана и работники торгового зала не смогли остановить вора. Но вызвали полицию, которая просмотрела запись с камер наружного наблюдения. Злоумышленника ищут.

По словам очевидцев, укравший продукты в «Мария-Ра» был достаточно приметно и ярко одет — в синюю куртку с красными вставками и красные кроссовки.

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