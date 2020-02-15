Как снизить давление за 15 минут без таблеток

Ежедневные прогулки, снижение веса, отказ от колбасы и хлеба поможет убрать повышенное давление, которое негативно влияет на сердце и сосуды, повреждая их.

Важно начинать измерения давления только после того, как вы сидите в расслабленном состоянии в течение пяти минут

Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.

Как пояснил врач, даже слегка повышенное давление негативно влияет на сердце и сосуды, повреждая их, передает РГ.

— Сердечная мышца вынуждена постоянно бороться с высоким давлением, поэтому она быстро изнашивается, — предупредил эксперт.

Основные причины повышенного давления — избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.

— Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5-8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением — сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами, — отметил кардиолог.

Еще одна мера для нормализации давления — похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на скачки давления влияет и погода. При потеплении и пасмурной погоде атмосферное давление падает, а артериальное растет. И все, кто страдает гипертонией, кто имеет метеозависимость, чувствуют себя плохо.

— У гипертоников, сердечников, имеющих какие-то сопутствующие заболевания, они начинают обостряться. Человек плохо себя чувствует, начинает искать причину, но в итоге все заканчивается, как правило, вызовом скорой помощи, — рассказала заведующая отделением скорой помощи бердской ЦГБ Елена Голубкова.

По ее словам, сейчас машины и бригады «скорой» горбольницы Бердска задействованы максимально — до 140 вызовов в сутки.