15.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля

16:15 15.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Такая парковка положена при наличии ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в медико-социальной экспертизе опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования.

Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля
Зачастую автовладельцы в Бердске паркуются на места специально выделенные для инвалидов

Инвалиды III группы с 1 июля смогут пользоваться бесплатной парковкой. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое распространит на них действующий порядок предоставления услуги для инвалидов I и II групп.

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Сведения об автомобиле, как и предписано законодательством, должны быть внесены в федеральный реестр инвалидов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Для инвалидов достаточно парковочных мест?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПо-весеннему теплая и снежная погода придет в Бердск после 16 февраля
16:53 15-02-2020
По-весеннему теплая и снежная погода придет в Бердск после 16 февраля
Гордится легализацией однополых браков Великобритания после слов Путина о "маме"и "папе"
16:45 15-02-2020
Гордится легализацией однополых браков Великобритания после слов Путина о
Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области
16:37 15-02-2020
Похитили 1 млн рублей с карты фронтовика мошенники в Новосибирской области
Выбери свой размер: оскорбительную для женщин рекламу обнаружили в Барнауле
16:30 15-02-2020
Выбери свой размер: оскорбительную для женщин рекламу обнаружили в Барнауле
Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля
16:15 15-02-2020
Бесплатные парковки предоставят инвалидам III группы с 1 июля
За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России
16:00 15-02-2020
За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России
Бердск15 февраля 2020 года - Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу 11
15:55 15-02-2020
15 февраля 2020 года - Сретение Господне: не покидай дом, не мойся в ванной, не выполняй грязную работу
Как снизить давление за 15 минут без таблеток
15:45 15-02-2020
Как снизить давление за 15 минут без таблеток
БердскУмерла на 53-м году жизни завуч школы №1 Бердска Инна Феоктистова
15:36 15-02-2020
Умерла на 53-м году жизни завуч школы №1 Бердска Инна Феоктистова
БердскЗолотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска
15:30 15-02-2020
Золотая игла: «Поцелуй» Климта и Наталью Гончарову вышили мастерицы Бердска