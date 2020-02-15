Умерла на 53-м году жизни завуч школы №1 Бердска Инна Феоктистова

5 февраля ей исполнилось 52 года. В последнее время она серьезно болела. Ради прощания с прекрасным педагогом в школе на 17 февраля сократили уроки.

Инна Феоктистова была признана лучшим учителем года

В ночь на 15 февраля скончалась Феоктистова Инна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе бердской школы №1. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», она умерла после тяжелой болезни.

Ее похоронят 17 февраля. На этот день в школе изменили расписание, сократив уроки. По словам замдиректора школы Вадима Маскина, это сделано с тем, чтобы учителя, ее коллеги, и ученики могли простится с педагогом.

— Прощание будет в прощальном зале в Микрорайоне. Конечно, это для нас невосполнимая утрата. Ей 5 февраля исполнилось 52 года, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Вадим Владимирович.

Феоктистова Инна Владимировна была учителем высшей категории, руководителем первой категории, имела звания «Почетный работник общего образования», «Лучший учитель РФ» 2006 года. Она была лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Персона года» 2014.

Смерть педагога ее коллеги и ученики восприняли как собственное горе.

Выражаем соболезнования родным и близким Инны Владимировны.