Гордится легализацией однополых браков Великобритания после слов Путина о «маме»и «папе»

Президент России заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет «родителя номер один» и «родителя номер два» — будут мама и папа. Лондон на этом фоне призывает всех бороться за права сексуальных меньшинств.

В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и гордится тем, что однополые браки в Соединенном Королевстве легализованы, сказал РИА Новости представитель МИД страны на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два.

«Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», — заявил представитель Форин-офиса.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет «родителя номер один» и «родителя номер два» — будут мама и папа. Такое заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.

. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал официальное заявление МИД Великобритании о словах президента России Владимира Путина касательно приверженности терминам «мама и папа», соответствующий пост политика опубликован в Twitter.

По словам Пушкова, пафос заявления МИД Великобритании «не вполне понятен». Если в Соединенном королевстве родителей хотят называть «родитель один и два», а также иметь детей без пола, то это «их дело», отметил сенатор.

«Мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», – подчеркнул парламентарий.