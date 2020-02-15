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Лечить онкобольных на дому по образу стационара поручил Мишустин

17:45 15.02.2020 Фото: ГД
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Для пациента нужно продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в больнице.

Лечить онкобольных на дому по образу стационара поручил Мишустин
Срок исполнения поручения Мишустина — до 1 марта 2020 года
Сюжет: Онкология
Лечить онкобольных на дому по образу стационара поручил Мишустин

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минздраву до 1 марта представить предложения о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Минздраву России и Минфину России представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих возможность для пациента продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии», — говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения — до 1 марта 2020 года.

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От редакции

Наконец-то увидели онкобольных?

Новый мэр, 15 февраля 2020 18:16
А он сам то пробовал на дому рак лечить, лысая башка?

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