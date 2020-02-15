По-весеннему теплая и снежная погода придет в Бердск после 16 февраля

В воскресенье ожидается -6 градусов,а с понедельника существенно потеплеет. Морозы начнут крепчать лишь с 24 февраля.

Бердск в ожидании весны

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в предстоящие сутки, 16 февраля, по Новосибирской области ожидается ночью малооблачно, без осадков, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23°C, местами -11, -16°C, днём -4, -9°C.

В Бердске в воскресенье ожидается теплая погода. По сообщению синоптиков, днем 16 февраля в Бердске температура воздуха составит минус 6 градусов, ночью — минус 10. Будет пасмурно, осадки маловероятны. В понедельник потеплеет до 2 градусов мороза. И пойдет снег.

Такая весенняя и снежная погода ожидается в Бердске всю следующую неделю. Днем столбик термометра будет показывать минус 2-3 градуса. По ночам — не больше 7.

Только 24 февраля морозы начнут крепчать до 11 градусов.