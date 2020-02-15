Кровавая история: Погибли в Афганистане пятеро жителей Бердска. 31-ю годовщину вывода войск отметил город

Бердчане возложили красные гвоздики к памятному камню на мемориале Воинского братства

Митинг в честь 31 годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел на мемориале Воинскому братству 15 февраля в Бердске.

Пропитанными кровью солдат, слезами матерей и вдов страницами истории назвал годы войны Афганистане мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Если посмотреть, как общаются ветераны между собой, некоторые поздравляют с праздником, а некоторые называют 15 февраля Днем памяти. Сложный день: есть и слезы радости для тех, кто встретился на родной земле, и слезы горя, кто больше никогда не придет, — отметил мэр.

Спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин подчеркнул, что офицеры, прапорщики, солдаты с честью выполнили на афганской земле свой армейский долг. И порой выполнили его, заплатив самой дорогой ценой, своей жизнью.

Заплатили жизнями на войне

Автор видео Галина Панчева



— Сегодня все наше афганское братство от Калининграда до Дальнего Востока отмечает очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана. Очень много было кривотолков по той далекой войне, но история и наша жизнь расставила все точки над «и». Правильная это была война или неправильная — все это уже прекрасно знают. Естественно, что любая война не обходится без жертв. И наш город потерял пятерых замечательных людей за ту войну, имена которых отображены на стеле. Это были молодые люди, которые пожертвовали самым дорогим, что может быть, своей жизнью, отстаивая интересы нашей Родины на той далекой земле. И все, кто там был, начиная от солдата до офицера и генерала, я считаю, все с честью выполнили свой долг. Нам остается только память о них. Пока мы их помним, они будут с нами, — говорил председатель бердского отделения Всероссийского общества ветеранов Афганистана Александр Левчик.

Война не обходится без жертв

Автор видео Галина Панчева



Память погибших в Афганистане русских солдат и офицеров почтили минутой памяти.

Настоятель Преображенского собора отец Владимир подчеркнул, что все помнят и чтят тех, кто отдал свои жизни за Родину. Он отметил, что это пример жертвенной божественной любви, который в нашей жизни редкое явление. Эта особенная любовь — высокая, небесная, божественная, до которой всем еще расти и расти.

— Низкий поклон тем, кто воспитал, наставил, научил этих немногих ребят. Если мы не послужили земному Отечеству, кто дам нам часть в небесном царстве, — акцентировал отец Владимир.

Жертвенная любовь к Отечеству

Автор видео Галина Панчева



Закончился митинг возложением цветов. «Афганцы», их родные, жители города, и стар, и млад, с печалью в глазах клали красные гвоздики к памятному камню.

Возложили цветы на мемориале Воинского братства

