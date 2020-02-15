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Супругам нужно спать раздельно против половой дисфункции и бессонницы

17:30 15.02.2020 Фото: Википедии
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Совместная ночевка оставляет негативные факторы для организма, побуждает нежелательное выделение кортизола, может являться причиной полового бессилия, нервозности и ссор в семье. У каждого из супругов должно быть личное пространство.

Супругам нужно спать раздельно против половой дисфункции и бессонницы

Почему супругам нужно спать раздельно, рассказали врачи

Муж и жена, спящие даже не в одной кровати, а в одной комнате, имеют шанс подвергаться проблемам со сном. В последствии это оставляет негативные факторы для организма, побуждает нежелательное выделение кортизола, может являться причиной к половой дисфункции и ссорам в семье.

Одно из оснований для того, чтобы спать по раздельности – разные режимы сна у людей.

Супруги с высокой периодичностью ложатся спать и встают с постели в разное время. Если один из супругов храпит, второму становится сложно уснуть. Шумы ночью создают нервозность и провоцируют бессонницу. Неспокойный сон одного из супругов в том числе может стать большой проблемой для партнера.

Для полновесного здорового сна, когда организм в полной мере расслабляется и отдыхает, человеку необходимо достаточно места, цитирует медиков Focus.de. Соответственно, для пары нужна достаточно просторная кровать.

Личная спальня – не только место для сна, но в том числе и пространство, в котором человек имеет возможность отдохнуть от домашней суеты. На взгляд поведенческого биолога Дона Диттами из Венского университета, отдельное место для сна необходимо даже из-за половых различий. Внутренние ритмы у женщин и мужчин различаются. Так, мужчинам удобнее всего спать на боку вместе с партнером, в то время, как женщины могут полноценно выспаться лишь без партнера.

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