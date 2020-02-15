22.02.2020 года на Землю «упадет тень»: Что имела ввиду провидица Ванга

Известная болгарская провидица Ванга в одном из своих пророчеств рассказала, что человечество ожидает глобальный катаклизм. Жители Земли переживут два судьбоносных дня с датами с пятью двойками.

По словам Ванги Землю ждут катаклизмы

Известная болгарская провидица Ванга в одном из своих пророчеств рассказала, что человечество ожидает глобальный катаклизм. Жители Земли переживут два судьбоносных дня с датами с пятью двойками.

Исследователи утверждают, что Ванга просила не разглашать данное пророчество до наступления 2020 года. Однако доказательств того, что Ванга действительно так говорила, на данный момент не сохранилось.

Сообщается, что люди, которые лично знали предсказательницу отмечали, что Ванга называла данное совпадение чисел «особенно опасным для всего мира».

По словам провидицы 22 февраля 2020 года на Землю «упадет тень». И, согласно предсказанию, если люди до этого дня не одумаются, то их постигнет страшная кара.

Исследователи считают, что речь может идти о затмении. Однако никакое подобное событие не выпадает на даты.

Источник: Znaj.ua