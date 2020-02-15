Подросшая дочь Филипа Киркорова копия отца

Девочке не так давно исполнилось 8 лет, в честь дня рождения звездный папа заказал вечеринку в стиле «Гарри Поттера» — это любимый фильм Аллы-Виктории.

Подросшая дочь Филиппа Киркорова

Алла-Виктория Филипповна Киркорова с каждым днем превращается в прекрасного лебедя, расцветая и радуя своего отца красотой. Девочке недавно исполнилось 8 лет, в честь дня рождения папа заказал вечеринку в стиле «Гарри Поттера» — это любимый фильм Аллы-Виктории.

У звездной дочки уже есть собственный instagram, правда пока что его ведет отец. Филипп делится с подписчиками важными моментами из жизни Аллы-Виктории. А подписчики неустанно отмечают о сходстве во внешности певца и красавицы дочки.

Дочь Киркорова учится в элитной спортивной школе , где помимо основных предметов: математики, развития речи, окружающего упор делают на физическое развитие детей.