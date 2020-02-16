Украл стиральную машинку из квартиры 24-летний житель Новосибирска

Ущерб от кражи составил 9000 рублей. Менее недели понадобилось полицейским, чтобы установить квартирного вора.

Полиция начала расследование

В Железнодорожном районе Новосибирска раскрыта квартирная кража, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

10 февраля в полицию обратилась жительница одной из квартир дома по улице Челюскинцев. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее квартиру, похитил стиральную машинку, после чего скрылся. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 24-летний житель Калининского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Проводится дальнейшее расследование.