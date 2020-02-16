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Пожар в постели: сгорела кровать в одном из домов в центре новосибирского Академгородка

10:45 16.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Огонь ликвидировали жители до приезда пожарной охраны. В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности.

Пожар в постели: сгорела кровать в одном из домов в центре новосибирского Академгородка
Пожар потушили до приезда огнеборцев

В Советском районе Новосибирска вечером в субботу загорелся жилой дом, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

15 февраля в 19:41 на Морском проспекте Морской в новосибирском Академгородке загорелся жилой дом. В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности.

— Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений пожарной охраны. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.

Причины возгорания и ущерб установят дознаватели ОНД.

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