Пожар в постели: сгорела кровать в одном из домов в центре новосибирского Академгородка

Огонь ликвидировали жители до приезда пожарной охраны. В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности.

Пожар потушили до приезда огнеборцев

В Советском районе Новосибирска вечером в субботу загорелся жилой дом, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

15 февраля в 19:41 на Морском проспекте Морской в новосибирском Академгородке загорелся жилой дом. В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности.

— Пожар ликвидирован населением до прибытия подразделений пожарной охраны. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.

Причины возгорания и ущерб установят дознаватели ОНД.