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Открыли мемориальную доску погибшему в Афганистане Сергею Романовскому в колледже Бердска

11:00 16.02.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Сергей погиб в 1984 году от пули снайпера. Он выносил с поля боя раненого командира. Романовский закончил бердское профессионально-техническое училища в 1980 году. Через три года его призвали в ряды Советской Армии.

Открыли мемориальную доску погибшему в Афганистане Сергею Романовскому в колледже Бердска
Мемориальную доску воину-интернационалисту Сергею Романовскому открыли в Бердском колледже

В субботу, 15 февраля, в Бердске вспоминали о воинах-интернационалистах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это трагическая и в то же время героическая страница в жизни всей страны — вывод советских войск из Афганистана после 10-летней войны. В этот день  говорят о подвиге тех, кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, исполнил воинский долг.

Торжественные мероприятия начались в Бердском политехническом колледже в 12.30. Здесь открыли мемориальную доску, в память о погибшем герое Сергее Романовском, выпускнике  СПТУ №16 (так раньше назывался колледж).

Глава Бердска Евгений Шестернин, как сообщили в пресс-центре мэрии, обратился к молодому поколению, студентам и кадетам, присутствующим на мероприятии:

— В преддверии большого и значимого для нашей Родины события – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — продолжают воевать за правду наши деды и ваши прадеды. За правду, которую позорно пытаются переиначить, для того, чтобы мы не знали своей истории. Не будет истории – не будет завтрашнего дня. Сегодня перед вами ветераны и воины-интернационалисты – это источник той самой правды и героического подвига. Вам, молодое поколение, завтра растить собственных детей и нести правду о матушке-России.

Деревенский паренек Сергей Романовский поступил в профессионально-техническое училище в 1980 году. Отучился на сварщика, и 1983-м был призван в ряды Советской Армии. Служить попал в ВДВ. Его направили выполнять интернациональный долг в Афганистан — в батальон химической разведки. Через год в тяжелом бою с душманами Сергей выносил на плечах раненого командира и сам погиб от пули снайпера…

Теперь его имя навечно занесено в списки учащихся БПК.

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