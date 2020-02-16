Застрелил из «Сайги» семейную пару торговцев и убил себя пенсионер возле рынка в Калининграде

Предполагают, что убийство произошло из-за передела мест на центральном рынке. Погибшая женщина была беременна. Кровавая драма разыгралась на глазах 13-летнего сына убитых.

На месте кровавой трагедии

Вечером в субботу, 15 февраля, произошла стрельба у Центрального рынка в Калининграде. Убито два человека, стрелявший доставлен в БСМП. Погибшие — муж и жена, торговавшие на рынке, их сын-подросток госпитализирован.

Подросток, который стал очевидцем гибели собственных родителей рядом с рынком в Калининграде, находится у бабушки. сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Калининградской области Ирину Ткаченко.

Ранее стало известно, что 13-летнего подростка выписали из больницы и передали родным. Он в результате конфликта не получил ранений, однако у подростка констатировали психологическую травму. После оказанной медпомощи он был отпущен домой. Сейчас с ним работают психологи, а мальчик находится со своей бабушкой.

63-летний Бахрамов Ф. рядом с Центральным рынком Калининграда открыл огонь по семейной паре. Преступник расстрелял из «Сайги» мужчину и женщину, которые скончались на месте происшествия. Их сын успел сбежать.

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело. Преступник попытался покончить с собой и был доставлен в больницу, но скончался в реанимации.

Елена Савина находилась неподалеку от места происшествия — она видела разбегающихся людей, слышала выстрелы. Один из очевидцев поведал ей, что произошло на месте кровавой расправы, передает РЕН-ТВ.

«Рассказывал, что услышал выстрел — этот мужчина стоял, убив мужа Даши, над ним. И стрелял вверх, как бы не подпускал или предупредительные выстрелы давал, чтобы больше не убить никого. Мама, Даша, кричала «Помогите!». Парень этот отошел в сторону, услышал выстрелы: (преступник) в Дашу стрельнул, еще один выстрел, как бы добивая ее», — рассказала женщина.

Она также рассказала, что погибшая «работала на элитных овощах», которые продавала вместе с мужем. А убийца якобы занимался яблоками и стоял на рынке неподалеку. Конфликт мог разгореться из-за передела мест на рынке. Раньше преступник уже судился с парой, а иногда дело доходило до потасовок.

Одноклассница женщины, расстрелянной вместе с мужем неподалеку от рынка в Калининграде, в интервью одному из российских телеканалов рассказала о том, какой помнит Дарью Ефимову.

Анна Илимович, которая представилась одноклассницей убитой Дарьи Ефимовой, сообщила, что они закончили школу в 2000 году, после чего Ефимова сразу начала работать на рынке. Начиная наемным рабочим, она со временем накопила средства и выкупила собственную точку. По словам одноклассницы, убитая женщина вряд ли могла самостоятельно спровоцировать конфликт.

«Она была улыбчивая, не хабалистая, я даже не помню, чтобы у нее в школе с кем-то были ссоры. Детей фруктами угощала на рынке», — рассказала собеседница в интервью телеканалу «360».

Также женщина сообщила, что Ефимова вместе с мужем ожидала пополнения в семье и была беременна.