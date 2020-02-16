Белоснежный детеныш родился у пары африканских обьезьян в зоопарке Новосибирска

Пол новорожденного восточного колобуса пока не определен. Ветеринары осмотрят детеныша, когда он немного подрастет, и самка не будет оберегать его так ревностно, как сейчас.

Черно-белое семейство

У восточных колобусов, живущих в Новосибирском зоопарке, пополнение. Одна из самок родила малыша, сообщили в пресс-службе зоопарка 15 февраля.

Детеныши восточных колобусов примечательны своим внешним видом и выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном черная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая – они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей.

Восточные колобусы содержатся группой. К новому члену семьи все лояльны и доброжелательны, но уходом за малышом занимается только мать. Первые месяцы она ни на секунду не оставляет его. Кроха крепко держится за мамину шерсть. Пол малыша пока не определен. Ветеринары осмотрят детеныша, когда он немного подрастет, и самка не будет оберегать его так ревностно, как сейчас.

Восточные колобусы обитают в Восточной и Центральной Африке. В Новосибирском зоопарке они содержатся с 1991 года. Зоопарк участвует в Европейской программе сохранения вида.