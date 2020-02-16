Митингует оппозиция за референдум по поправкам в Конституцию в Москве

Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу. Кроме того «Левый фронт» предлагает национализацию недр и природных ресурсов, возвращение прежнего пенсионного возраста и прогрессивное налогообложение сверхдоходов.

О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия полиция не сообщает

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию в субботу, 15 февраля, участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.

О том, что согласованный митинг прошел спокойно, сообщил в Twitter и один из его организаторов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, на акцию протеста на Суворовской площади вышли более 3 тыс. человек. Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу.

Помимо этого, митингующие выступили за внесение в список ряда других поправок, в том числе о национализации недр и природных ресурсов, возвращении прежнего пенсионного возраста и прогрессивном налогообложении сверхдоходов.

На мероприятии выступили, в частности, активисты «Левого фронта» Леонид Развозжаев и экс-полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об организации голосования по поправкам в Конституцию 14 февраля, назначив ответственным за него Центризбирком.