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Митингует оппозиция за референдум по поправкам в Конституцию в Москве

12:30 16.02.2020 Фото: Андрей Любимов / РБК
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Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу. Кроме того «Левый фронт» предлагает национализацию недр и природных ресурсов, возвращение прежнего пенсионного возраста и прогрессивное налогообложение сверхдоходов.

Митингует оппозиция за референдум по поправкам в Конституцию в Москве
О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия полиция не сообщает

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию в субботу, 15 февраля, участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает.

О том, что согласованный митинг прошел спокойно, сообщил в Twitter и один из его организаторов, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. По его словам, на акцию протеста на Суворовской площади вышли более 3 тыс. человек. Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу.

Помимо этого, митингующие выступили за внесение в список ряда других поправок, в том числе о национализации недр и природных ресурсов, возвращении прежнего пенсионного возраста и прогрессивном налогообложении сверхдоходов.

На мероприятии выступили, в частности, активисты «Левого фронта» Леонид Развозжаев и экс-полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об организации голосования по поправкам в Конституцию 14 февраля, назначив ответственным за него Центризбирком.

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От редакции

Вы знаете, что меняют в Конституции?

Аноним, 16 февраля 2020 12:47
популизм.
партии начинают готовиться и пиариться перед следующими выборами
Аноним, 16 февраля 2020 13:19
По большому счёту не имеет большого значения что меняют в конституции. Эта власть этой конституцией давно подтёрлась. Закон "О митингах" ПОЛНОСТЬЮ антиконституционен. То есть закон - незаконен. Такой вот каламбур.

Не в Конституции дело. Власть менять давно пора. Потому что она давно забыла что такое закон.
Гость, 16 февраля 2020 14:48
И ведь никто ни слова "о великом художнике современности павленском"! А его, тем временем, в городе париже привлекают за новогоднюю поножовщину! Вот сатрапы! "Позор макроновскому режЫму, душителю свободы изъявления художника! Скажем НЕТ позорной и карательной французской психиатрии!" (С)

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