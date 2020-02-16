Направлять маткапитал на счета эскроу при покупке жилья разрешило правительство РФ

Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию. Но в правилах использования маткапитала это не отражалось.

Маткапитал будут выдавать на первого ребенка

Правительство России внесло коррективы в порядок использования средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Теперь эти деньги можно направлять на эскроу-счета для приобретения недвижимости.

Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.

Принцип оплаты будущего жилья дольщиками был кардинально обновлён с 1 июля. Застройщикам запретили напрямую привлекать деньги россиян. Они обязаны хранить их на специальных банковских счетах эскроу, а строительство вести за кредитные средства. Воспользоваться финансами покупателей квартир можно только после ввода объекта в эксплуатацию.

Несмотря на нововведение, такой принцип оплаты квадратных метров до сих пор не был отражён в правилах использования материнского капитала, что делало крайне затруднительным покупку жилья на стадии строительства. Теперь этот пробел устранили.

При этом материнский капитал можно использовать как полностью, так и частично.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в России с 1января 2020 года выдают материнский капитал и на первенца.

справка

Счет эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий.

Покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк как независимый посредник следит за выполнением этих условий. По закону вплоть до момента расчета деньги на счете эскроу принадлежат тому, кто их внес. А после – тому, в чью пользу открыт счет. Момент расчета наступает, когда продавец выполняет условия, прописанные в договоре.

Проще всего воспользоваться специальным перечнем на сайте Банка России. Это список банков, которые могут открывать счета эскроу для финансирования долевого строительства. С 1 июля 2019 года все такие сделки проходят только с помощью эскроу, других вариантов не осталось.