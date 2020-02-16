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За хищение 25 млн рублей на космодроме Восточном приговорил 4 фигурантов к срокам от 2 до 5 лет суд в Красноярском крае

13:00 16.02.2020 Фото: Роскосмос
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Сергея Батукаева, Наталью Буланцеву, Элину Кучину и Глеба Суховеркова признали виновными. За 4 года на строительстве Восточного украли 11 млрд рублей, возбуждено 140 уголовных дел. Осуждены 50 человек.

За хищение 25 млн рублей на космодроме Восточном приговорил 4 фигурантов к срокам от 2 до 5 лет суд в Красноярском крае
Суд Железногорска вынес приговоры четверым фигурантам дела о хищениях на Восточном

Суд города Железногорска (Красноярский край) признал виновными четырех фигурантов уголовного дела о хищении 25 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда в пятницу.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений (хищения бюджетных средств, затягивание сроков строительства, невыплата зарплат и др.) при его возведении, более тысячи человек, в том числе должностные лица, привлечены к ответственности. В связи с нарушениями было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд рублей, из которых возвращено 3,5 млрд рублей. Всего по различным статьям УК РФ осуждены 50 человек, в 2018 году приговоры вынесены в отношении 27 человек, передает ТАСС.

«По факту растраты и присвоения государственного имущества по ч. 4 ст. 160 УК РФ осуждены замначальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев из Иркутска, руководитель проектов предприятия Наталья Буланцева из Волгограда, инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина из Красноярска и директора ООО «СК Северстрой», житель Красноярска Глеб Суховерков», — говорится в сообщении.

Буланцева приговорена к 5 годам колонии общего режима, Суховерков получил 2 года 10 месяцев общего режима. Кучину осудили на 2 года и 9 месяцев колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Батукаев получил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

По версии следствия, в 2015 году они составили фиктивные документы о выполненных работах на строительстве космодрома на сумму 21 млн рублей и выписали себе премии на 4 млн рублей.

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