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Искупил грехи своего рода тюрьмой экс-директор КБУ Бердска Александр Кожин

13:15 16.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Осужденный за «хищение воды» на 5,7 млн рублей просидел в СИЗО почти 2 года. В церкви ему объяснили, за что Господь послал испытания. Кожин, освободившись, нашел хорошую работу директором по развитию электросетевой компании в Новосибирске.

Искупил грехи своего рода тюрьмой экс директор КБУ Бердска Александр Кожин
Александр Кожин возглавлял бердский КБУ с 2013 по 2018 год
Сюжет: Вода Кожина
Искупил грехи своего рода тюрьмой экс директор КБУ Бердска Александр Кожин

Искупил грехи своего рода тюрьмой экс-директор КБУ Бердска Александр КожинУстроился в электросетевую компанию осужденный за «хищение воды» экс-директор КБУ БердскаЕщё 63 новостей

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нашел работу в электросетевой компании Новосибирска осужденный за «хищение воды» экс-директор бердского КБУ Александр Кожин. 20 января его приняли директором по развитию. По его словам, судимость никак не повлияла на решение работодателя, который ориентировался прежде всего профессиональные качества претендента на вакансию.

Впрочем, по решению суда он не в праве в течение полутора лет занимать должности в муниципальных учреждениях и собственно в мэриях. Может работать на муниципальных предприятиях, а также в органах региональной и федеральной власти.

По оценке Кожина, жизнь его налаживается. После освобождения из СИЗО, где он провел почти два года во время следствия и суда, Александр Юрьевич исповедовался в церкви.

— Я поговорил с батюшкой. Он мне сказал: «Есть Господь, который сам все решит. В отличие от большинства людей, которые сейчас ходят по планете, ты искупил своим сидением не за что грехи не только свои, но и всего своего рода», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Кожин, подчеркнув, что «мстить он никому не собирается».

Он как верящий в Бога человек, постоянно ходящий в церковь воспринимает произошедшее с ним, как данность.

10 декабря 2019 года суд признал виновными его и двух его пособников в превышении должностных полномочий. Приговор вступил в законную силу 17 декабря. Обжаловать его осужденные и их адвокаты не стали. Как пояснил Кожин, больше в тюрьму он не хочет.

Суд приговорил Александра Кожина к 3 годам 3 месяцам, гендиректора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам и Сергея Оленича, который якобы был посредником в переговорах — к 1 году 11 месяцам колонии-поселения. Но в колонию они не поехали, поскольку в срок им засчитали время, проведенное под стражей. Кожин находился в СИЗО. Два других фигуранта — под домашним арестом.

Судом установлено, что КБУ мог требовать с «Сибиряка» 5,7 млн рублей — долг за неучтенную использованную воду. Но из-за действий подсудимых лишились этого права. При этом материального ущерба не причинено, лишь ущемлены права предприятия. Напомним, что первоначально в иске фигурировала сумма ущерба в 170 млн рублей.

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От редакции

Кому Господь посылает испытания?

Аноним, 16 февраля 2020 13:23
Все ли сидельцы находят хорошую работу ?
Гость, 16 февраля 2020 14:45
А он на работе как здороваецццо? "Вечер в хату, ногам ходу, голове приходу!" ???
Аноним, 16 февраля 2020 14:45
Он как верящий в Бога человек, постоянно ходящий в церковь воспринимает произошедшее с ним, как данность.Вот до чего доводит воровство
Аноним, 16 февраля 2020 15:04
Он это воспринимает как самопожертвование ради общего дела

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