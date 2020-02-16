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«Бесплатными проститутками» назвали гражданских жен в РПЦ

13:30 16.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При этом протоиерей Димитрий Смирнов отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. По мнению священника, гражданские браки мужчины не считают за настоящие — «просто временная утеха».

Бесплатными проститутками назвали гражданских жен в РПЦ
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В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак, передает «Интерфакс».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает», — сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

Священник при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — считает представитель Церкви.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
с, 16 февраля 2020 14:17
А ему то какое дело? Ладно бы на венчание звал, с загса то денег не получишь.
Аноним, 16 февраля 2020 15:03
Перепись населения показала, что замужних женщин больше , чем женатых мужчин. Священник прав, хотя церковь я не люблю.

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