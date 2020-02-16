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Исчезнут стоматологи и психологи из российских поликлиник. Новые стандарты медпомощи утвердил Минздрав

14:00 16.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В медучреждении, которое обслуживает до 30 тыс. человек, должны быть кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед и инфекционист, кабинеты профилактики, функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография, клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.

Исчезнут стоматологи и психологи из российских поликлиник. Новые стандарты медпомощи утвердил Минздрав
В Бердске после ремонта в 2019 году открылась поликлиника на ул. Пушкина, 172

В структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения. При этом не попали в обновлённую структуру кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии. Это следует из поправок в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, утверждённых Минздравом. Документ вступил в силу 15 февраля, передает «Парламентская газета».

Состав кабинетов специализированной помощи с этого дня будет зависеть от численности населения, прикреплённого к поликлинике. В учреждении, которое обслуживает до 30 тысяч человек, должны быть такие врачи: кардиолог, уролог, ЛОР, офтальмолог, фтизиатр, эндокринолог, хирург, невролог, травматолог, ортопед и инфекционист. Ещё должен быть кабинет медицинской профилактики для взрослых, кабинет функциональной диагностики, УЗИ, рентген, флюорография и маммография. Кроме того, в такой поликлинике должны клинико-биологическая и биохимическая лаборатории.

В поликлиниках, которые обслуживают от 30 до 50 тысяч человек, помимо всего вышеперечисленного должны также проводить первичный приём онколога и эндоскопическую диагностику.

В поликлиниках, к которым прикреплено более 50 тысяч человек, также помимо вышеизложенного, должны работать ревматолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, нефролог, колонопроктолог и гериатр. Также в них должны быть отделения медицинской реабилитации, паллиативной помощи взрослым (в том числе выездной) и кабинет МРТ.

Согласно приказу Минздрава, из рекомендуемых штатных нормативов поликлиники исключена позиция медицинского психолога.

Вводится новый стандарт, в котором прописано, сколько и какое именно оборудование должно быть в кабинетах УЗИ, рентгена, флюорографии, маммографии, рентгеновской компьютерной томографии и МРТ, а также в прививочном кабинете.

Ряд поправок касается стандартов оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Теперь в них уточняется, что на рабочем места врача, акушера и медсестры должны быть персональные компьютеры с выходом в интернет. Кроме того, в их кабинетах теперь появятся медицинские передвижные светильники, наборы гинекологических инструментов и кольпоскоп (если в ФАПе предусмотрена должность акушера-гинеколога).

В каждом ФАПе должно быть одно транспортное средство на 1300 человек взрослого населения, следует из поправок Минздрава. Если же в населённом пункте большинство жителей старше трудоспособного возраста, либо он находится на значительном удалении от больницы, то количество машин можно увеличить.

Меняются штатные нормативы ФАП для акушерок и санитаров. Для них предусмотрено под одной ставке при обслуживании от 901 до 1500 жителей. Если жителей меньше, то ставка акушерки не предусмотрена, а санитар может работать на полставки. Если жителей больше 1500, то в ФАП следует выделить полторы ставки для акушерки.

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