Забил молотком до смерти торговку самогоном 17-летний рецидивист в Иркутской области

Подросток пришел к женщине за самогоном, но разразился конфликт. Убив хозяйку квартиры несовершеннолетний скрылся с вещами жертвы. Ранее подросток уже был судим за угон, кражу и телефонный терроризм.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства и задержал подозреваемого

Стражи порядка задержали молодого злоумышленника, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Долгий тюремный срок грозит молодому рецидивисту за убийство знакомой женщины в Улькане Казачинско-Ленского района Иркутской области.

В ночь на 8 февраля 17-летний местный житель пришел домой к торговке алкоголем, чтобы купить у нее самогона. Между хозяйкой квартиры и ее гостем произошел конфликт, в ходе которого он избил ее молотком по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сам же злоумышленник скрылся, прихватив личные вещи своей жертвы.

Полицейские оперативно вышли на след предполагаемого преступника. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел МВД. Известно, что ранее подросток уже был судим за угон, кражу и телефонный терроризм.

— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.