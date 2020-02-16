Не смотрите вверх: Оттепель угрожает падением с крыш сосулек и снега в Бердске

Если вы услышали треск в районе крыши, то ни в коем случае нельзя останавливаться и разглядывать, что же там случилось. Если ваш автомобиль пострадал, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт.

Опасная сосулька свисает над пешеходной тропой у дома №24 на ул. К.Маркса в Бердске

В Новосибирской области в связи с аномально теплой погодой и переменными температурами воздуха на крышах зданий начали образовываться сосульки, а снег и наледь активно падают на землю. Чтобы уберечь себя и свой автомобиль от несчастного случая, в региональном управлении МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными, собственников зданий и руководителей управляющих компаний своевременно очищать крыши от снега и льда.

— Автовладельцам необходимо парковать транспортные средства на безопасном расстоянии от скатов крыш, карнизов и балконов. Если ваш автомобиль пострадал, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт. Желательно найти собственников здания, с крыши которого упал снег или сосулька, или представителей организации, которая его арендует. Составленный акт будет служить доказательством того, что гражданину причинен вред. Не игнорируйте сигнальные ленты и шлагбаумы «Парковка запрещена. Возможен сход снега», так как, если снег или сосулька упадет на ваш автомобиль возле предупреждающих знаков, то ответственность за случившееся полностью ляжет на вас, — напомнили в спасательном ведомстве.

Пешеходам также следует обращать внимание на предупреждающие знаки.



— Если вы при передвижении услышали треск в районе крыши, то ни в коем случае нельзя останавливаться и разглядывать, что же там случилось. Лучше всего прижаться к стене дома, в то время как козырек крыши будет выступать укрытием. Те же самые правила родители должны объяснить своим детям. Если вы обнаружили сосульки на крыше вашего дома, обратитесь в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение. Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений, независимо от форм собственности, — предупредили в МЧС.

К советам спасателей стоит прислушаться жителям Бердска. Не везде сосульки и снег убраны с крыш бердских домов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», теплая погода в городе продержится до 24 февраля. С понедельника синоптики обещают снег.