Эрдоган: Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне»

Москва отвергает слова турецкого лидера. На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и Турции очень хорошие отношения. Однако, по его словам, это не означает, что две страны «должны во всем соглашаться».

Путин и Эрдоган часто встречаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия управляет конфликтом в Ливии «на самом высоком уровне». Он отметил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Правительству национального согласия премьер-министра Файеза Сарраджа.

«Россия в настоящее время управляет войной там на самом высоком уровне»,— цитирует господина Эрдогана телеканал NTV (перевод по Reuters).

Ранее РФ воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии. Однако накладывать вето на резолюцию она не стала по просьбе одной из сторон ливийского конфликта, передает Ъ.

Накануне конференции в Берлине Москва и Анкара выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии и пригласили представителей обеих сторон конфликта — господина Сарраджа и командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара — в российскую столицу для обсуждения и подписания соответствующего документа.

Оба политика в Москву прилетели, но отказались разговаривать друг с другом. В итоге Файез Саррадж подписал документ, а генерал Хафтар взял время на раздумье.

Обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что Россия «на высшем уровне» управляет конфликтом в Ливии, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране,— прокомментировал он журналистам слова президента Турции.— Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции».

Ранее господин Эрдоган обвинил Россию в управлении конфликтом в Ливии на основе некой фотографии, на которой якобы «высшие военные чиновники» находятся в одном помещении с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и «руководителем» ЧВК «Вагнер».

В субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и Турции очень хорошие отношения. Однако, по его словам, это не означает, что две страны «должны во всем соглашаться».