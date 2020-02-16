Попала в реанимацию с отравлением девочка после угощения конфетами от взрослого незнакомца в Бердске

Бердские полицейские ищут неизвестного, раздающего опасные сладости в центре города. Скольких детей успел угостить «добрый дядя», пока неизвестно.

Фото с конфетками из наркотиков распространяют в соцсети

Полицейские Бердска разыскивают неизвестного мужчину, который раздает конфеты детям на улицах города. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», одна из девочек, попробовавшая сладости от взрослого, попала сегодня, 16 февраля, в больницу. По неподтвержденной пока информации, ребенок находится в реанимации.

По сведениям «Курьер. Среда. Бердск», пострадавшая девочка получила «подарок» от неизвестного мужчины в районе площади Горького — недалеко от городской администрации.

Скольких детей успел угостить «добрый дядя», пока неизвестно. Об опасности конфет с никотином, похожих на снюс «Курьер. Среда. Бердск» уже предупреждал.

Стоит отметить, что врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев предположил, что в пакетике может находится вид табачного изделия — снюс. Однако пока бердские родители не обращались за врачебно помощью в наркологию Бердска с отравленными наркотиками детьми.

— Нет, подобных обращений не было, — отметил Константин Фалалеев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Ранее распространение информации об отравлении детей «конфетками» не подтверждалось. Судя по всему, зло добралось и до Бердска.

Подробности — в ближайшее время.