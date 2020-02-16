НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск

В воскресенье, 16 февраля, жители Бердска обнаружили в небе над городом загадочные круги, оставленные неопознанным объектом. Бердчане предполагали самое неожиданное — НЛО или ракета. Высказывали мнение, что это все-таки самолет кружил над Бердском.
Кстати, радиус полета неизвестного объекта был достаточно большой, так как небесные следы видели жители и Новосибирска, и Искитима. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы прислали фото необычного явления.
С помощью программы Flightradar24 удалось установить, что след в небе над Бердском оставил самолет. Он следовал в новосибирский аэропорт Толмачево из Иркутска. Но, видимо, посадку не разрешили, поэтому он «нарезал круги», чтобы израсходовать топливо. Рейс задержался на несколько часов.
Ничего....
Весьма необычно.
Насчет пассажирского самолета Иркутск-Новосибирск, неправда. Пассажирские самолеты таких следов не оставляют. Это след от реактивного самолета. Даже если самолет сжигает топливо, это не его выброс в небо , это работа двигателей в обычном режиме, а при обычном режиме следы на небе пассажирские самолеты не оставляют
Абсолютно точно, что не самолёты, потому что как раз в это время промелькивали бортовые аэронавигационные огни какого-то самолёта в северо-восточной части небосвода.
Впечатление от всего этого странное и чуточку пугающее
Похоже? https://youtu.be/yQS_GbqwS3c