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НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск

15:59 16.02.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Пассажирский борт, вероятно, «нарезал круги», чтобы израсходовать топливо. Рейс задержался на несколько часов. Очевидцы выдвигали самые необычные версии.

НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск Новосибирск
Таинственные следы в небе над Бердском оставил пассажирский самолет

В воскресенье, 16 февраля, жители Бердска обнаружили в небе над городом загадочные круги, оставленные неопознанным объектом. Бердчане предполагали самое неожиданное — НЛО или ракета. Высказывали мнение, что это все-таки самолет кружил над Бердском.

Кстати, радиус полета неизвестного объекта был достаточно большой, так как небесные следы видели жители и Новосибирска, и Искитима. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы прислали фото необычного явления.

С помощью программы Flightradar24 удалось установить, что след в небе над Бердском оставил самолет. Он следовал в новосибирский аэропорт Толмачево из Иркутска. Но, видимо, посадку не разрешили, поэтому он «нарезал круги», чтобы израсходовать топливо. Рейс задержался на несколько часов.

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От редакции

Ничего необычного?

Птеродактиль, 16 февраля 2020 16:11
НВР:
Ничего....
Аноним, 16 февраля 2020 17:05
НВР:
Весьма необычно.
Аноним, 16 февраля 2020 17:48
НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск
Насчет пассажирского самолета Иркутск-Новосибирск, неправда. Пассажирские самолеты таких следов не оставляют. Это след от реактивного самолета. Даже если самолет сжигает топливо, это не его выброс в небо , это работа двигателей в обычном режиме, а при обычном режиме следы на небе пассажирские самолеты не оставляют
Валентина, 16 февраля 2020 17:23
Около 7-ми утра и чуть позднее в небе (скорее даже, в космическом пространстве) отмечался пролёт белых точек, похожих на спутники, друг за другом чётко по одной траектории в направлении с запада на восток: 18 точек пролетели с небольшими интервалами. Через некоторое время - ещё 8 точек по этой же траектории. Спустя ещё какое-то время пролетела точка в каком-то, как бы, в противоположном направлении. А ещё через некоторое время - одна точка пролетела с северной стороны в южном направлении.
Абсолютно точно, что не самолёты, потому что как раз в это время промелькивали бортовые аэронавигационные огни какого-то самолёта в северо-восточной части небосвода.
Впечатление от всего этого странное и чуточку пугающее
Поросёнок Пётр, 16 февраля 2020 18:08
Ничего страшного, это Илон Маск мутит космический интернет Starlink, ну или его конкуренты из One Web.
Похоже? https://youtu.be/yQS_GbqwS3c
Аноним, 16 февраля 2020 18:23
По одной траектории летели спутники Starlink.
Поросёнок Пётр, 16 февраля 2020 18:37
Кстати, сегодня в 21:25 должен состоятся пуск очередной партии из 60 штук.
Аноним, 16 февраля 2020 17:40
если кто наблюдал внимательно, то этот самолет оставляющий на небе круги, двигался за "другим" типа самолетом, но второй на небе след не оставлял. Это была серебристая, хорошо различимая точка. На последнем витке они вместе пошли в сторону Новосибирска. Второй объект был четко различим на небе, шел немного впереди, такое впечатление, что самолет со следом его догонял.

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