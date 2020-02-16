НЛО или ракета: фантастические следы в небе над Бердском оставил самолет рейса Иркутск-Новосибирск

Пассажирский борт, вероятно, «нарезал круги», чтобы израсходовать топливо. Рейс задержался на несколько часов. Очевидцы выдвигали самые необычные версии.

Таинственные следы в небе над Бердском оставил пассажирский самолет

В воскресенье, 16 февраля, жители Бердска обнаружили в небе над городом загадочные круги, оставленные неопознанным объектом. Бердчане предполагали самое неожиданное — НЛО или ракета. Высказывали мнение, что это все-таки самолет кружил над Бердском.

Кстати, радиус полета неизвестного объекта был достаточно большой, так как небесные следы видели жители и Новосибирска, и Искитима. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы прислали фото необычного явления.

С помощью программы Flightradar24 удалось установить, что след в небе над Бердском оставил самолет. Он следовал в новосибирский аэропорт Толмачево из Иркутска. Но, видимо, посадку не разрешили, поэтому он «нарезал круги», чтобы израсходовать топливо. Рейс задержался на несколько часов.