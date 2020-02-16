Борьба с коррупцией хуже самой коррупции, заявил губернатор Костромской области

Сергей Ситников: «К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе».

Сергей Ситников (на фото — слева) на встрече с президентом Владимиром Путиным

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, видео которой выложено в группе «ГТРК Кострома» в соцсети «ВКонтакте».

Губернатору задали вопрос про стоимость аренды помещения в бизнес-центре, где проходила встреча с журналистами. Ситников признался, что не знает, и попросил ответить на этот вопрос организаторов пресс-конференции. Те объяснили, что зал им предоставили бесплатно.

Тогда журналист поинтересовался, не является ли это нарушением антикоррупционного законодательства. Губернатор ответил, что вряд ли можно считать общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, преступлением.



«Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что, если тебе жена бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?» — пошутил он.

Ситников добавил, что страшнее самой коррупции — борьба с ней. «К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе», — заключил он.