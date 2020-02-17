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Подорожали из лекарств валидол и аспирин в аптеках Бердска

20:15 17.02.2020 Фото: Википедии
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Зато подешевели настойка пустырника, вата и бромгексин. Выросли в цене с начала года автомобили, ковры и детские подгузники.

Подорожали из лекарств валидол и аспирин в аптеках Бердска
Некоторые лекарства дорожают

В январе 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области, в том числе и в Бердске, по сравнению с декабрем 2019 года повысились на 0,3%, в т. ч. на продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,1%. Цены на услуги снизились на 0,5%. Об этом сегодня, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

В группе наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров повысились цены на линекс на 7,8%, на 1,1-2,2% подорожали отечественные поливитамины без минералов, аспирин, лоратадин, но-шпа, левомеколь, верошпирон, глицин, валидол, троксерутин. Ртутный термометр прибавил в цене 1,1%, а электронный, напротив, стал дешевле на 1,2%. Цена на винпоцетин снизилась на 15,1%, на 1-2,6% – на бромгексин, вату, настойку пустырника, бинт, лоперамид.

Среди прочих видов наблюдаемых товаров более всего подорожали кухонное полотенце на 4,5%, обеденная тарелка – на 4,4%, стеганое одеяло и жидкие чистящие и моющие средства – на 3%, планшетный компьютер – на 2,9%, наручные часы – на 2,6%. В январе выросли цены на автомобили: отечественный новый автомобиль прибавил в цене 2%, подержанный импортный – 0,9%. На 1,2-2% подорожали велосипед для взрослых, флеш-накопитель, ковры, хозяйственное мыло, навесное зеркало, рюкзак для школьников, детские подгузники, детский велосипед.

Снижение цен отмечено на отдельные виды одежды для взрослых. Женское меховое пальто стало дешевле на 3,1%, пальто с меховым воротником и осеннее пальто – на 2% и 1,4% соответственно, зимняя мужская куртка – на 1,4%, мужской джемпер и джинсы – на 1%. Среди прочих товаров снижение цен на 1,7-4,6% произошло на пену для бритья, моноблок, электроутюг, зубную пасту, электрическую лампу, стеклянную посуду, рюкзак для взрослых, набор корпусной мебели.

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