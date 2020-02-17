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Анджей Сапковский. Сага «Ведьмак» в магазине «Книжная долина»

09:53 17.02.2020 Фото: Книжная долина
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Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра.

Анджей Сапковский. Сага «Ведьмак» в магазине Книжная долина
Сериал или книга — выбор за вами, но желающих окунуться в литературный мир саги становится все больше

Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра. Оригинальное, масштабное эпическое произведение, одновременно и свободное от влияния извне, и связанное с классической мифологической, легендарной и сказовой традицией.

«Хватит это терпеть!» — воскликнули в сердцах мы. Все вокруг смотрят сериал Netflix, пора и нам знакомится с прейскурантом Ведьмака, да и знакомить гостей нашего магазина.


Сериал или книга — выбор за вами, но желающих окунуться в литературный мир саги становится все больше!

WELCOME к нам на книжный шопинг
Наш адрес ул. Ленина 85
Работаем без выходных и перерывов

с 9:00 до 20:00

18+

Источник: Раздел Книжная долина на сайте Весь Бердск

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