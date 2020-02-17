Анджей Сапковский. Сага «Ведьмак» в магазине «Книжная долина»

Сериал или книга — выбор за вами, но желающих окунуться в литературный мир саги становится все больше

Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования жанра. Оригинальное, масштабное эпическое произведение, одновременно и свободное от влияния извне, и связанное с классической мифологической, легендарной и сказовой традицией.

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«Хватит это терпеть!» — воскликнули в сердцах мы. Все вокруг смотрят сериал Netflix, пора и нам знакомится с прейскурантом Ведьмака, да и знакомить гостей нашего магазина.



Сериал или книга — выбор за вами, но желающих окунуться в литературный мир саги становится все больше!WELCOME к нам на книжный шопингНаш адрес ул. Ленина 85Работаем без выходных и перерывов

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Источник: Раздел Книжная долина на сайте Весь Бердск