Срочная эвакуация: загорелся прилавок в аптеке в 8 утра в понедельник на ул. Ленина №41 в Бердске

По предварительной версии произошло короткое замыкание проводки. Огонь разгорелся на площади 1 квадратный метр. На месте работает инспектор пожарной охраны.

И днем и ночью пожарные спасают бердчан от огня



Загорелся прилавок в аптеке на ул. Ленина №41 Бердска. Пожар произошел сегодня, 17 февраля, около 8 утра. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский, по предварительной версии, произошло короткое замыкание.

— Пока все подробности точно не известны, инспектор работает на месте. Люди самостоятельно эвакуировались, — отметил Тихон Васильевич «Курьер. Среда. Бердск».

Огонь разгорелся на площади 1 квадратный метр, уточнил Фроловский. Никто не пострадал. Читайте подробности в ближайшее время.