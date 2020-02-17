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Срочная эвакуация: загорелся прилавок в аптеке в 8 утра в понедельник на ул. Ленина №41 в Бердске

09:12 17.02.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По предварительной версии произошло короткое замыкание проводки. Огонь разгорелся на площади 1 квадратный метр. На месте работает инспектор пожарной охраны.

Срочная эвакуация: загорелся прилавок в аптеке в 8 утра в понедельник на ул. Ленина №41 в Бердске
И днем и ночью пожарные спасают бердчан от огня

Загорелся прилавок в аптеке на ул. Ленина №41 Бердска. Пожар произошел сегодня, 17 февраля, около 8 утра. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника пожарной охраны Бердска Тихон Фроловский, по предварительной версии, произошло короткое замыкание.

— Пока все подробности точно не известны, инспектор работает на месте. Люди самостоятельно эвакуировались, — отметил Тихон Васильевич «Курьер. Среда. Бердск».

Огонь разгорелся на площади 1 квадратный метр, уточнил Фроловский. Никто не пострадал. Читайте подробности в ближайшее время.

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